Il Piano di intervento “Italia a 1 Giga” è il primo dei piani di intervento pubblico previsti nella Strategia italiana per la Banda Ultra Larga – Verso la Gigabit Society, approvata dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CiTD) il 25 maggio 2021, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il webinar, promosso da CFWA – Coalizione per il Fixed Wireless Access – e organizzato da Key4biz, affronterà alcuni punti fondamentali:

Assegnazione di frequenze agli operatori FWA regionali

Estensione e prolungamento delle frequenze essenziali per smartworking e streaming online

La mappatura delle reti FWA e i piani di sviluppo di reti FWA degli operatori locali

Le prospettive di utilizzo della banda 868 MHz per le tecnologie di trasmissione LoRaWAN e Sigfox

Agenda (In ordine alfabetico):

Anna Ascani, Sottosegretario, Ministero dello Sviluppo Economico, delega Telecomunicazioni, Digitale e Sistema Cooperativo

Enrico Boccardo, Presidente, CFWA

Alessio Butti, Responsabile TLC, Fratelli D'Italia

Stefano Buzzi, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Maurizio Dècina, professore emerito, Politecnico di Milano

Modera:

Raffaele Barberio, Direttore, Key4biz

