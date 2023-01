Videointervista a Anna Lisa Boni, assessora al Comune di Bologna con deleghe a fondi europei, cabina di regia PNRR, coordinamento transizione ecologica, che spiega con quali progetti digitali sarà speso 1 miliardo di euro di PNRR per il Comune di Bologna e i Comuni della città metropolitana: "Chiediamo al ministro della PA di facilitare le assunzioni di esperti con cui lavorare per spendere bene i fondi del PNRR".

Con quali progetti legati al digitale i più grandi Comuni italiani spenderanno i fondi del PNRR? Quali criticità chiedono al governo di risolvere per spendere bene i soldi? Con questi obiettivi nasce la videorubrica di Key4biz dedicata a PNRR&Comuni. La 1^ videointervista è Anna Lisa Boni, assessora al Comune di Bologna con deleghe a fondi europei, cabina di regia PNRR, coordinamento transizione ecologica, che spiega con quali progetti digitali sarà speso 1 miliardo di euro di PNRR per il Comune di Bologna e i comuni della città metropolitana.

“658 milioni sono i fondi del PNRR per il solo comune di Bologna”, ci ha spiegato Boni, “una parte di questi li useremo per abilitare e accelerare diversi servizi digitali, come rafforzare la cybersecurity dei sistemi informativi, il passaggio al cloud, implementare Pago PA, l’app IO e la piattaforma nazionale dei dati e il digital twin di Bologna, grazie al quale lavoreremo per contrastare i fenomeni meteorologici estremi con l’obiettivo di arrivare anche a predire in anticipo alluvioni e, in generale, eventi atmosferici eccezionali, che possono creare ingenti danni a persone e cose”.

Infine, l’assessora Anna Lisa Boni ha lanciato un appello al ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo: “Gli chiediamo di facilitare le assunzioni di esperti con cui lavorare per spendere bene i fondi del PNRR”.

Guarda la videointervista