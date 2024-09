Sono stati pubblicati due nuovi Avvisi (uno per le Regioni e uno per i Comuni) per finanziare l’adeguamento delle piattaforme SUAP/SUE alle nuove Specifiche tecniche di interoperabilità approvate con decreto interministeriale del 25 novembre 2023.

L’ambito è la Missione 1, Componente 1 del PNRR, Sub-investimento 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP&SUE).

L’obiettivo principale di questi finanziamenti è migliorare l’interoperabilità delle piattaforme SUAP.

L’avviso è rivolto a quei Comuni che hanno una piattaforma di mercato oppure che utilizzano strumenti di comunicazione certificata.

Sono previste 4 fasi:

candidatura: dal 10/7 al 25/9 sulla piattaforma PA digitale 2026;

contrattualizzazione: il Comune provvede entro 6 mesi dalla ammissione al finanziamento a caricare il contratto del fornitore indicato dell’adeguamento;

completamento attività: il Comune, dopo l’esito positivo dell’adeguamento della propria piattaforma attraverso l’utilizzo della suite black box functionality test, deve certificare l’avvenuto completamento delle attività;

richiesta finanziamento: il Comune, dopo la fase di asseverazione tecnica e caricata la documentazione, richiede l’erogazione del finanziamento sempre sulla piattaforma.

Lepida, ANCI ed esperti digitali, anche per questi nuovi avvisi, sono a supporto degli Enti del territorio emiliano-romagnolo.

