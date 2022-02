PNRR, conto alla rovescia per i bandi dell’ultrabroadband

La giornata in pillole.

Tempi stretti per i cinque bandi per le reti ultraveloci, che hanno una dotazione di 6,7 miliardi di euro di fondi del Piano di ripresa e resilienza. Ma quali sono gli ostacoli da superare? In arrivo con 8 mesi di ritardo il green pass per le persone che sono esenti da vaccinazione, che finora sono state costrette su richiesta a mostrare il certificato medico di esenzione per comprovati motivi di salute. Lettera del Beuc, l’associazione europea dei consumatori, alla Commissione Ue: ‘Serve un rapido intervento per regolare la raccolta indiscriminata di dati degli utenti nel settore auto‘.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.