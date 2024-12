Pnrr. Confronto tra Lepida, Anci e i fornitori di servizi SUAP e SUE

Nel mese di novembre, a valle della conclusione della relativa ricognizione, si è entrati nel vivo delle interlocuzioni tra Lepida, ANCI e le aziende fornitrici di servizi SUAP e SUE per gestire diversi aspetti relativamente alla Misura 2.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Tra gli aspetti di rilievo si segnalano: favorire il coordinamento delle operazioni, come la gestione dei protocolli e l’interfacciamento con PDND, standardizzare le interazioni tra Enti e fornitori e analizzare le problematiche tecniche delle fasi di implementazione.

Sono state coinvolte nove aziende che hanno mostrato interesse, consapevoli delle continue modifiche nei requisiti tecnici necessari per l’asseverazione e la conformità.

Sempre relativamente alla Misura 2.2.3 è stato pubblicato un ulteriore avviso in data 08.11.2024, con scadenza al 27.11.2024, che pur mantenendo sostanzialmente invariato il contenuto rispetto al precedente avviso, riduce il numero dei beneficiari da 1.002 a 118, e presenta il riallineamento degli Enti alla fascia tecnologica adeguata, integra quelli che non potevano accedere al precedente bando e corregge alcune classificazioni errate relative al back office regionale, offrendo così un’opportunità di poter partecipare a chi non aveva presentato domanda in precedenza.

Si informa inoltre che è stato completato con successo il primo processo di asseverazione sul Fascicolo del Cittadino relativamente alla Misura 1.4.1.

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20, da remoto, collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it; eventuali modifiche agli orari verranno comunicate con opportuno anticipo.

