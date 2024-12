PNRR, completati lavori per banda ultralarga nelle isole minori

Il Piano “Collegamento Isole Minori”, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale, attuato da Infratel Italia S.p.A e realizzato dall’operatore aggiudicatario Elettra Tlc S.p.A., si propone di collegare con rete ultraveloce 21 isole minori del territorio ad oggi caratterizzate da un alto livello di digital divide e da limitata capacità delle reti di backhaul disponibili (ponti radio o cavi obsoleti) per il collegamento alle dorsali ottiche della penisola italiana.

Il progetto, finanziato con fondi PNRR con oltre 45 milioni di euro, abilita servizi digitali moderni ed avanzati per imprese, cittadini e PA locali tramite la diffusione capillare dei servizi a banda ultra-larga e sulla connettività mobile, compresa l’implementazione della tecnologia 5G. Una connettività ultraveloce è indispensabile non solo per favorire l’innovazione tecnologica, ma anche per migliorare la qualità della vita e l’efficienza operativa delle comunità isolate, rivitalizzare l’economia e la demografia di questi territori, abilitando moderni servizi digitali per i cittadini, le imprese e le PA locali.

Il finanziamento interessa 21 isole: Capraia, Levanzo, Marettimo, Vulcano, Lipari, Salina, Filicudi, Alicudi, Panarea, Stromboli, Pantelleria, Linosa, Lampedusa, Ustica, Ponza, Ventotene, Santo Stefano, San Pietro, Asinara, San Nicola, San Domino e riguarda le regioni Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Sardegna.

Il Piano Collegamento Isole ha visto con successo la conclusione dei lavori terresti e marini. La fase finale di consolidamento della documentazione amministrativa necessaria si chiuderà entro il 2024. Il progetto rappresenta per questi territori dotati di una bellezza naturale incomparabile, la garanzia di un investimento sul loro futuro e una crescita del tessuto sociale e produttivo nazionale, confermando l’impegno del Governo per modernizzare il Paese.

“Con il completamento dei lavori di collegamento in fibra ottica per 21 isole minori, il Governo Meloni dimostra ancora una volta il suo impegno concreto nel rispettare le scadenze del PNRR e nel ridurre il divario digitale che affligge le aree più remote e soggette a spopolamento del Paese” sottolinea il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione Alessio Butti. “Questo non è solo un traguardo infrastrutturale, ma un passo fondamentale per garantire a cittadini, imprese e istituzioni locali un futuro connesso, dove le opportunità offerte dalla trasformazione digitale siano accessibili a tutti, indipendentemente dalla posizione geografica. Le isole minori, con la loro straordinaria bellezza e il loro valore culturale e naturale inestimabile, devono diventare un esempio virtuoso di come tradizione e innovazione possano convivere, rafforzandosi reciprocamente. Dotandole di infrastrutture all’avanguardia, le rendiamo non solo più competitive e attrattive, ma anche protagoniste attive del rilancio economico e tecnologico del Paese.”

“L’obiettivo di Infratel e del Governo è garantire l’accesso a reti ultraveloci in ogni area del Paese, anche nelle zone remote e nelle isole minori. – dichiara il Presidente di Infratel Alfredo Becchetti – Il Piano Collegamento Isole Minori rappresenta un passo fondamentale per favorire la crescita economica e pone le basi per una crescita demografica del Paese. Il nostro territorio beneficia oggi di investimenti strategici per rivitalizzare le economie locali, migliorare la qualità di vita e garantire accesso adeguato ai servizi digitali per cittadini, pubbliche amministrazioni e aziende. Questo intervento mira a colmare il divario digitale e garantire prosperità a questi luoghi bellissimi del nostro Paese.”

L’ing. Didier Dillard, Presidente e AD di Elettra Tlc S.p.A., ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di aver realizzato e completato nella prima decade di novembre 2024 tutte le tratte, parte marina e terrestre, del Piano “Collegamento Isole Minori”, e di aver quindi potuto dare un importante contributo per il rafforzamento dell’economia di 21 isole italiane, migliorando, al tempo stesso, la vita degli abitanti.

Con l’occasione vogliamo ringraziare le Autorità Italiane ed Infratel Italia, per la fiducia accordataci e per l’opportunità che ci è stata concessa di mettere a disposizione le competenze aziendali per la realizzazione di una rete sottomarina complessa e strategica per gli interessi nazionali“.

