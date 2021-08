Ecco i profili richiesti per i 500 professionisti per la gestione, attuazione, controllo dei progetti del Pnrr e le 11 posizione lavorative ricercate dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

500 professionisti destinati alle strutture di monitoraggio e rendicontazione dei fondi europei presso le amministrazioni titolari dei relativi progetti e interventi, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A tanto ammonta il numero di assunzioni a tempo determinato previsto dal concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Dipartimento della Funzione Pubblica-Commissione RIPAM.

I profili ricercati?

Economico; giuridico; statistico-matematico; informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale.

Le assunzioni sono così suddivise:

198 unità per il profilo economico; di cui:

n. 30 unità da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

n. 168 unità da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

125 unità per il profilo giuridico; di cui:

n. 20 unità da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

n. 105 unità da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al comma 1

73 unità per il profilo statistico-matematico; di cui:

n. 10 unità da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

n. 63 unità da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al comma 1

104 unità per il profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui:

n. 20 unità da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con priorità per la figura professionale di ingegnere gestionale ove disponibile

n. 84 unità da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al comma 1.

Assunzioni a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi

Tutte le assunzioni saranno a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Candidature entro il 20 settembre 2021

Il concorso si articolerà attraverso le seguenti fasi:

a) una prova selettiva scritta, distinta per i codici di concorso, che si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando la trasparenza e l’omogeneità delle prove;

b) la valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso, sarà effettuata solo a seguito dell’espletamento della prova scritta, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.

Come candidarsi

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://www.ripam.cloud entro il 20 settembre 2021.



Il Dipartimento per la trasformazione digitale, le 11 posizioni aperte

Dal 30 agosto sono aperte 11 posizioni lavorative sul sito del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. Ecco quali:

Il Dipartimento per la trasformazione digitale è alla ricerca di esperti che gestiranno e svilupperanno progetti nella digitalizzazione e nell’innovazione.

