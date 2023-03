PNRR, 1 mese in più per la verifica

La nostra giornata in tre notizie.

Faro sul PNRR. Il Governo concorda con la Commissione UE un mese in più per la fase di assessment delle scadenze fissate per il 31 dicembre dell’anno scorso. Ecco le scadenze non ancora completate. La relazione della Corte dei Conti.

A Roma l’evento “Nuove comunità energetiche rinnovabili, tra transizione green e PNRR, con il confronto tra aziende, università, ricercatori, associazioni e rappresentanti del mondo della politica. Cosa si sono detti.

Tlc e PNRR, ecco perché l’Italia perderà i fondi europei. Un grosso problema per il Governo, che rischia di dover reperire ulteriori risorse per le mancate coperture di Open Fiber nelle Aree grigie commerciali.

