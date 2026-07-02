Pmi: sottosegretario Butti, ‘Digitale, cloud e IA per la competitività; trattenere i giovani è priorità’

(Adnkronos) – “L’Italia sta migliorando nella digitalizzazione grazie a una visione industriale condivisa a livello europeo su cloud e innovazione. Stiamo investendo su cloud federato e intelligenza artificiale per rafforzare la competitività delle imprese italiane, serve però intervenire su salari e incentivi fiscali per fermare la fuga dei giovani talenti formati in Italia”. Così Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, al Forum nazionale di Federmanager a Roma.

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