»
»
Pmi: sottosegretario Butti, ‘Digitale, cloud e IA per la competitività; trattenere i giovani è priorità’

Pmi: sottosegretario Butti, ‘Digitale, cloud e IA per la competitività; trattenere i giovani è priorità’

di |
Pmi: sottosegretario Butti, ‘Digitale, cloud e IA per la competitività; trattenere i giovani è priorità’ Adnkronos

(Adnkronos) – “L’Italia sta migliorando nella digitalizzazione grazie a una visione industriale condivisa a livello europeo su cloud e innovazione. Stiamo investendo su cloud federato e intelligenza artificiale per rafforzare la competitività delle imprese italiane, serve però intervenire su salari e incentivi fiscali per fermare la fuga dei giovani talenti formati in Italia”. Così Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, al Forum nazionale di Federmanager a Roma. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche