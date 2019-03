Pmi Sardegna, contributo a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

Il programma è volto a promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica attraverso la sostituzione di veicoli a motore con veicoli elettrici, in attuazione della delibera d’indirizzo della mobilità elettrica e delle seguenti specifiche azioni previste dal Piano Energetico Ambientale della Regione Sardegna.

Nello specifico agevolazioni per favorire l’elettrificazione del parco taxi nei principali centri urbani dell’isola; in particolare la promozione della realizzazione di sistemi di distribuzione merci integrati di tipo elettrico all’interno dei contesti urbani; in particolare la realizzazione di car sharing con mezzi elettrici negli agglomerati urbani di maggiori dimensioni come Cagliari-hinterland e Sassari – hinterland e le zone industriali maggiori.

Soggetti beneficiari

Sono ammesse a beneficiare degli aiuti regolamentati dal Bando le PMI.

Ciascuna «impresa unica» può presentare una sola domanda di aiuti, per uno o più veicoli elettrici.

Sono ammessi i settori: trasporto dell’”ultimo miglio”, servizio taxi, car sharing, Servizio energia ed economia verde, trasporto collettivo di persone e trasporto per finalità turistiche.

Tipologia di spese ammissibili

L’ammissibilità della spesa dell’acquisto del veicolo elettrico è subordinata alla dismissione di un veicolo a motore della stessa tipologia (autovettura, furgone o pullmino), in possesso dell’impresa proponente da almeno 12 mesi prima della pubblicazione del Bando.

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto del veicolo totalmente elettrico e le spese per la messa su strada. Ai fini del calcolo di ammissibilità della spesa, saranno utilizzati come riferimento i Servizio energia ed economia verde 10 migliori prezzi di mercato applicati dalle case automobilistiche per la specifica tipologia di modello da acquistare.

Entità e forma dell’agevolazione

L’agevolazione è concessa a fondo perduto secondo le segueti aliquote e importi.

Tipologia di veicolo elettrico Intensità massima dell’aiuto ESL Spesa massima ammissibile per ciascun veicolo (imponibile) Importo massimo contributo concedibile per ciascun veicolo Autovettura 75% del costo sostenuto per l’acquisto del veicolo elettrico € 20.000 Fino a € 15.000 Furgone 75% del costo sostenuto per l’acquisto del veicolo elettrico € 26.666,67 Fino a € 20.000 Pulmino 75% del costo sostenuto per l’acquisto del veicolo elettrico € 33.333,34 Fino a € 25.000

Scadenza

Le domande di sostegno possono essere presentate fino alle ore 14:00 del 25 ottobre 2019.