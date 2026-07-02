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Pmi: Quercioli (Federmanager), ‘Managerialità leva strategica per industria e competitività’

Pmi: Quercioli (Federmanager), ‘Managerialità leva strategica per industria e competitività’

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Pmi: Quercioli (Federmanager), ‘Managerialità leva strategica per industria e competitività’ Adnkronos

(Adnkronos) – “La managerialità è l’infrastruttura strategica per sbloccare il potenziale delle Pmi e difendere la sovranità industriale. Dobbiamo irrobustire l’industria perché è ciò che rende grande l’Italia nel mondo, con stabilità normativa e competitività energetica; serve equità fiscale e pensionistica, insieme a formazione continua e sicurezza sul lavoro”. Lo ha detto Valter Quercioli, presidente nazionale Federmanager, durante il Forum nazionale della Federazione a Roma, in occasione del quale ha presentato il “Manifesto 2026”: la managerialità è l’infrastruttura strategica per sbloccare il potenziale delle PMI e difendere la sovranità industriale. 

economia

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