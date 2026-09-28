»
»
Pmi, Marseglia (UniEticpmi): “Imparino a sfruttare al massimo l’intelligenza artificiale”

Pmi, Marseglia (UniEticpmi): “Imparino a sfruttare al massimo l’intelligenza artificiale”

di |
Pmi, Marseglia (UniEticpmi): “Imparino a sfruttare al massimo l’intelligenza artificiale” Adnkronos

(Adnkronos) – “Nelle piccole e medie imprese italiane l’intelligenza artificiale sta passando da un periodo di ‘assaggio’ a un periodo di adozione vera e adulta.  

Questo passaggio non è gratuito, nasce con delle difficoltà. Per cui, oltre all’acquisto di software e di strumenti tecnologici, devono cambiare i processi, devono evolvere le competenze delle persone e devono esserci giusti principi di compliance per fare sì che la tecnologia venga adottata sfruttando al massimo i pregi e limitando al minimo i rischi”. Sono le parole di Roberto Marseglia, direttore dell’Osservatorio AI UniEticpmi, presentato oggi a Milano. 

Ma perché si è deciso di dare vita a questo Osservatorio? “L’intelligenza artificiale – osserva Marseglia – viene spesso considerata come una tecnologia come le altre, ma non è così. Dobbiamo distinguere tra le tecnologie strumentali e quelle strutturali. L’Ai abilita un cambiamento che coinvolge organizzazioni, processi e persone. Siccome le persone sono l’oggetto di questo cambiamento, hanno bisogno di incontrarsi e di capire quali sono le best practices, le abitudini, i processi che devono ruotare intorno a una tecnologia così complicata. Da qui nasce l’Osservatorio”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche