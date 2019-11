Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

Il bando è finalizzato a promuovere l’attrattività del “Sistema Lombardia” sui mercati globali, creando occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali, attraverso il sostegno, alla partecipazione delle Piccole e Medie Imprese alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Lombardia.

Soggetti beneficiari

Possono partecipare al le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), iscritte al Registro delle Imprese e attive, con almeno una sede operativa attiva in Lombardia.

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili progetti che prevedano la partecipazione dell’impresa richiedente a una o più fiere con qualifica internazionale, inserite nel calendario fieristico regionale, approvato annualmente con decreto di Regione Lombardia, che si svolgano in Lombardia.

È ammessa la partecipazione ad una data fiera solo qualora l’impresa richiedente non vi abbia partecipato:

Nelle precedenti 3 edizioni, per le fiere con cadenza annuale o inferiore;

Nelle precedenti 2 edizioni, per le fiere con cadenza biennale o superiore.

Ogni domanda può prevedere la partecipazione ad una o a più fiere, intese come fiere distinte o diverse edizioni della stessa fiera.

Qualora il progetto preveda la partecipazione a più di una fiera, l’intensità di aiuto massima riconosciuta sarà maggiore

Sono ammissibili le fiere che abbiano data di inizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Sono ammissibili le seguenti spese:

1) Costi per la partecipazione alla fiera

a. Affitto area espositiva

b. Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione

c. Allestimento stand

d. Allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.) e pulizia stand

e. Iscrizione al catalogo della manifestazione

f. Hostess e interpreti impiegati allo stand

2) Consulenze propedeutiche alla partecipazione alla fiera e consulenze per la gestione dei follow up, quali:

a. Progettazione dello stand

b. Ricerca partner e organizzazione di incontri in fiera

c. Consulenze relative a: contrattualistica con l’estero, dogane e fiscalità estera, pagamenti e trasporti internazionali

3) Costi di personale;

4) Costi generali.

Entità e forma dell’agevolazione

L’agevolazione è concessa fino al 70% delle spese ammissibili. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto fino a un massimo di € 15.000.

Non saranno ammissibili progetti con spese inferiori a € 8.000.

Scadenza e modalità di accesso

Domande dal 19 novembre, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.