PMI, contributo fino al 50% per partecipazione a fiere internazionali

La finalità del bando della Camera di Commercio Venezia/Rovigo è quella di favorire la crescita del numero di imprese che operano nel mercato globale e promuovere l'incremento delle quote di commercio internazionale.

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

La finalità del bando della Camera di Commercio Venezia/Rovigo è quella di favorire la crescita del numero di imprese che operano nel mercato globale e promuovere l’incremento delle quote di commercio internazionale e dell’esplorazione di nuovi mercati ed opportunità commerciali all’estero per le imprese del territorio.

Soggetti beneficiari

Le domande possono essere presentate esclusivamente da imprese artigiane e/o micro / piccole / medie imprese, appartenenti al Settore Secondario ed aventi sede in Veneto.

Tipologie di interventi ammissibili

Sono ammissibili al finanziamento spese sostenute per l’acquisto degli spazi espositivi (comprese le utenze) e l’eventuale allestimento per la partecipazione a Fiere internazionali sia all’estero sia in Italia che si svolgono tra il 1 settembre 2019 e il 31 agosto 2020.

Entità e forma dell’agevolazione

L’ammontare dell’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è fissata nel massimo del 50% delle spese ammissibili, con un massimo ad impresa di

euro 3.000,00 per partecipazioni fieristiche internazionali all’estero extra UE,

euro 2.000,00 per partecipazioni fieristiche internazionali in ambito UE,

euro 1.000,00 per partecipazioni a fiere internazionali in Italia.

Scadenza

29 novembre 2019