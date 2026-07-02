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Pmi, Camisa (Confapi): “Piano Marshall per sostenerle e agire per trattenere giovani”

Pmi, Camisa (Confapi): “Piano Marshall per sostenerle e agire per trattenere giovani”

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Pmi, Camisa (Confapi): “Piano Marshall per sostenerle e agire per trattenere giovani” Adnkronos

(Adnkronos) – “Penso che noi siamo in un periodo epocale di svolta e la digitalizzazione e il ruolo dei manager è estremamente importante. Noi lavoriamo con i manager da anni, abbiamo fatto tanti correttivi che lavorano assieme e in un momento in cui l’età media dell’imprenditore continua ad alzarsi e molto spesso gli imprenditori sono ancora in territori analogici, poter pensare di essere all’interno delle nostre aziende sempre più manager digitali, questo sicuramente aiuterà le nostre aziende”. A dirlo Cristian Camisa, presidente Confapi, al Forum nazionale di Federmanager in corso a Roma. 

“In queste settimane – ha spiegato – abbiamo lanciato diverse proposte. La prima è un piano Marshall per le pmi. Noi abbiamo necessità assoluta di investimenti sul nostro mondo. Le aziende italiane sono tra le più super capitalizzate al mondo, quindi è necessario che vengano investite delle risorse all’interno del sistema, all’interno dell’azienda”. Come? “Oggi – ha affermato – sono circa 500 miliardi i titoli pubblici che vengono sottoscritti ogni anno. Se solo uno 0,5% venisse destinato all’aumento e all’investimento nelle aziende, noi avremmo 2,5 miliardi. Per 5 anni parleremo di 12,5 miliardi che attirerebbero anche con l’effetto leva dei fondi, quindi si arriverebbe a 25 miliardi nel giro di 5 anni. 25 miliardi investiti nelle aziende, aumentando la capitalizzazione, sarebbe questo uno strumento straordinario per poter rinnovare, investire, digitalizzare e quindi agganciarci alla competizione globale”.  

“Altra proposta che stiamo lanciando – ha aggiunto – è per i giovani. Noi non possiamo continuare ad avere giovani che vanno all’estero. Negli ultimi 5 anni circa 100.000 giovani sono andati all’estero senza rientrare in Italia e nel momento in cui noi stiamo formando questi giovani che costano alle casse dello Stato tra i 130 e i 200.000 euro nel percorso scolastico, ci vengono poi a mancare delle risorse fondamentali per la nostra crescita. Quindi anche su questo invitiamo il governo a intervenire perchè senza giovani non c’è impresa, senza impresa non c’è ricchezza”. 

economia

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Redazione Key4biz

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