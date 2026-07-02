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Pmi: Camisa (Confapi), ‘Manager e investimenti per colmare il divario digitale’

Pmi: Camisa (Confapi), ‘Manager e investimenti per colmare il divario digitale’

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Pmi: Camisa (Confapi), ‘Manager e investimenti per colmare il divario digitale’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Siamo in un periodo epocale di svolta in cui innovazione e digitalizzazione rendono centrale il ruolo dei manager nelle Pmi. La capitalizzazione sarebbe uno strumento straordinario per rinnovare, investire, digitalizzare e agganciarci alla competizione globale. Servono investimenti strutturali e misure per trattenere i giovani: senza giovani non c’è impresa, senza impresa non c’è ricchezza”. Così Cristian Camisa, presidente Confapi, in occasione del Forum nazionale di Federmanager tenutosi a Roma presso l’Auditorium Antonianum. 

economia

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Redazione Key4biz

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