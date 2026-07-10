La protesta contro il possibile addio di PlayStation ai giochi su disco continua a crescere online. La petizione “Don’t Kill the Disc: Tell Sony to Keep Physical PlayStation Games” ha superato quota 270mila firme su Change.org ed è tra le iniziative più seguite della piattaforma, dove risulta anche tra quelle con più adesioni raccolte negli ultimi sette giorni.

Il dato mostra quanto il tema sia sensibile per una parte consistente della community PlayStation. Solo il 6 luglio 2026 la raccolta firme era ferma a circa 124mila adesioni. In tre giorni ne ha quindi ottenute quasi 80mila, un’accelerazione che conferma come la reazione degli utenti non sia un episodio isolato.

Al centro della contestazione c’è la scelta attribuita a Sony di interrompere la produzione di giochi fisici a partire dal 2028. Una decisione che, se confermata, segnerebbe un passaggio storico per il mercato console: dal videogioco acquistato, collezionato e rivenduto in formato fisico a un ecosistema sempre più dipendente da store digitali, account, licenze e download.

La difesa del disco fisico

La petizione nasce da una preoccupazione precisa: la scomparsa del supporto fisico ridurrebbe il controllo degli utenti sui giochi acquistati. Il disco, per molti giocatori, non è solo un oggetto da collezione. È anche una garanzia di accesso, prestito, rivendita e conservazione nel tempo.

Con il digitale, invece, il possesso diventa più fragile. L’accesso ai giochi dipende dagli store online, dalle politiche commerciali delle piattaforme, dalla disponibilità dei server e dalle condizioni di licenza. È questo il punto più contestato dagli utenti: un futuro solo digitale potrebbe rendere il mercato più comodo, ma anche meno libero per chi compra.

La protesta si allarga online

La mobilitazione non si limita alla raccolta firme. La reazione negativa si sta diffondendo anche sui canali ufficiali di Sony, in particolare su YouTube, dove molti utenti stanno commentando i video pubblicati dall’account PlayStation per contestare il possibile abbandono del formato fisico.

La pressione social è amplificata dal fatto che, secondo quanto riportato dagli utenti, YouTube sarebbe oggi uno dei pochi canali ufficiali ancora attivi, mentre altri profili social risultano meno aggiornati o dormienti. Questo ha concentrato lì buona parte della protesta.

La spinta del mercato digitale

Da anni il mercato dei videogiochi si sta spostando verso il digitale. Download, abbonamenti, cloud gaming, promozioni sugli store e aggiornamenti continui hanno ridotto progressivamente il peso del disco fisico. Per le aziende, il digitale consente margini più alti, distribuzione più semplice e maggiore controllo sull’ecosistema.

Per i consumatori, però, il quadro è più ambiguo. Il digitale offre comodità e accesso immediato, ma limita il mercato dell’usato, rende più difficile prestare o rivendere i giochi e lega l’acquisto alla sopravvivenza di piattaforme e account.

La protesta contro Sony nasce proprio da questa tensione. Non è solo nostalgia per il disco, ma una battaglia sul concetto di proprietà nel mercato videoludico.

Una community divisa

Il caso PlayStation mostra una frattura sempre più evidente tra industria e utenti. Da una parte, i produttori guardano a un futuro in cui la distribuzione fisica pesa sempre meno. Dall’altra, una parte della community continua a vedere nel disco una forma di tutela contro chiusure degli store, rimozioni dai cataloghi, blocchi regionali o modifiche unilaterali delle condizioni di accesso.

Le oltre 270mila firme raccolte dalla petizione non bastano da sole a fermare la trasformazione del mercato. Ma indicano che l’addio al fisico, se arriverà davvero, non sarà percepito come un semplice aggiornamento tecnologico. Per molti giocatori sarà una perdita di controllo su ciò che acquistano.

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