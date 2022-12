Katia Sagrafena è un’imprenditrice, Co-founder, Direttore Generale e Direttore valorizzazione risorse umane di Quibyt. Partner e consigliere di amministrazione di Aglaia Holding, società che detiene partecipazioni in numerose realtà che operano nel mondo del digitale, telecomunicazioni, energia alternativa (Miprons, Innovation in Space Propulsion), infrastrutture, agenzie di stampa nazionale e Business Angels (PathFinder Investment). Forbes Top 100 Italian Women, Inspiringfifty.

Già Co-founder di Vetrya inizia la sua carriera nel 1988 in Sistemi Informativi e successivamente coordina come capo progetto numerose attività legate allo sviluppo di servizi ICT per importanti aziende nazionali e Pubblica amministrazione. Dal 1997 al 1999 in Siemens Informatica è responsabile del team di analisi, sviluppo e realizzazione di rilevanti progetti ICT.

Dal 1999 al 2001, come Technical Account Manager, gestisce gli accordi quadro con piena autonomia operativa per importanti aziende del Paese. Nel 2001 entra nella multinazionale EDS come Technical delivery team manager e successivamente assistente del Direttore Commerciale come Program Manager. Nel 2004 collabora nel gruppo per la promozione al servizio di protocollo informatico CNIPA, formalizzando rilevanti contratti con le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici.

Nel 2006 entra in Xaltia S.p.A. Gruppo Franco Bernabè, come Direttore valorizzazione risorse umane promuovendo numerosi servizi innovativi legati alle risorse umane.

Dal 2010 al 2021 è Direttore Generale di Vetrya S.p.A. e Direttore valorizzazione risorse umane.

Tra i riconoscimenti al gruppo i Premi Nazionali all’innovazione 2013 e 2014 dal Presidente della Repubblica italiana per “lo sviluppo di strategie che hanno fatto dell’innovazione e della formazione del personale il proprio vantaggio competitivo in un mercato nazionale e internazionale tecnologicamente dinamico” e il Premio Imprese x Innovazione di Confindustria 2013 e 2014. Nel 2015 il Great Place to Work Institute ha riconosciuto vetrya il terzo miglior posto dove lavorare in Italia.

Nel 2016 vetrya ha scalato la classifica del Great Place to Work posizionandosi in seconda posizione ed ha ricevuto il Premio speciale welfare.

Dal 2022 è Direttore Generale di Quibyt e Direttore valorizzazione risorse umane.