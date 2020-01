Lorenzo Barbantini Scanni

Nasce a Roma, Italo Tedesco e madre lingue inglese classe 66’, sposato tre figli.

Oltre 20 anni di esperienza nella gestione di progetti complessi per aziende di grandi dimensioni, nonché nella creazione e nello sviluppo di progetti di innovazione. È co-founder di Greater Fool Media e, come business angel, ha investito in diverse startup, tra cui le più significative Stamplay (venduta ad Apple nel 2018), Pick1 (Integrata con EvenSI nel 2017 che chiude un importante round di finanziamento nel 2018 con l’idea di quotarsi nel 2020 in Australia), LoopAI (basata a San Francisco), Dottori.it e Greater Fool Media (Roma – Milano – Los Angeles).

È mentor in molti programmi di accelerazione e investimento italiani e internazionali.

Dal 2015, è responsabile dell’innovazione e marketing di The Hurry market-place automotive leader di mercato per il noleggio a lungo termine per privati.

All’interno del suo mandato ha inoltre sviluppato dal 2017 Popmove, la prima community certificata e garantita in cui le persone possono condividere la propria auto quando non la usano o noleggiarne una quando ne hanno bisogno.

Popmove è stato lanciato nel giugno 2019 a Roma con una divertente campagna di affissioni che ha generato molta curiosità. Pochi mesi dopo si lancia Popgo il primo prodotto di noleggio “Ready to share”.

Nel 2014 incontra Andrea Materia e investe in Greater Fool Media che nel giro di pochi anni diventa uno dei principali Network YouTube in Italia.

Recentemente ha chiuso importanti contratti anche con Brand e produzioni Nord e Sudamericane portando cosi a bilanciare il fatturato tra Italia e le Americhe. Il Network eroga, solo su Youtube, più di 4 miliardi di views l’anno con oltre 300 canali collegati sul quale si vende la pubblicità e si svolgono attività di Branded Content e Influencer Marketing. Si aggiungono le piattaforme Facebook, Instagram e Tiktok.

E’ stato presidente nel 2012 di TheName Group, società della Flumen Communications focalizzata sui progetti più innovativi e realizzati in partnership con player internazionali che conta su un team di 25 professionisti operativi tra l’Italia e l’estero.

Tra i fondatori di Vetrya, società di servizi con particolare focus sulle piattaforme mobile broadband e televisive oggi quotata in borsa.

Nel 2001 è stato Partner e Direttore Commerciale della Kelyan Lab, dove vengono realizzati una serie di servizi che creano un’offerta innovativa e distintiva per il Gruppo Telecom Italia, il lancio della Mobile TV e di servizi a valore aggiunto che aprono il mercato delle applicazioni mobili. Keylan Lab viene convertita in SpA e rinominata Xaltia.

Nel 2005 l’azienda riceve l’investimento del Fondo Golden Mouse gestito da Value Partners per poi essere ceduta al gruppo Engineering Ingegneria Informatica nel Dicembre 2007.

Dal Dicembre 2007 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Xaltia (già Kelyan Lab), che nel 31.12.2009 viene incorporata in Engineering Ingegneria Informatica diventando il centro di competenza Broadband e Media Services trasversale a tutte le industries parte della direzione ricerca e sviluppo. In tale contesto ha partecipato alla realizzazione di molti servizi da veicolare su tutti mercati del gruppo.

Nel 2009 ha assunto la carica di Direttore Commerciale cliente Telecom Italia all’interno della Divisione Telco e Media di Eng.it. Gestendo, in questo ruolo, le attività di Eng.it Telecom Italia e consolida la posizione di Eng.it tra i principali fornitori di Telecom.

Sempre alla ricerca della convergenza tra TV e Internet aveva lavorato in RaiNet portale internet della Rai, rivestendo la posizione di Direttore Marketing. In tale veste, ha lanciato il portale RaiNet e sviluppato il piano editoriale del portale assieme ai responsabili dei contenuti, partecipando così alla nascita della “digital extension” dei programmi Rai.

Successivamente ha lavorato al progetto di assicurazione a tempo PPU – Pay per Use mettendo a punto un software per gli antifurti satellitari, per poi prestare la propria consulenza a varie assicurazioni in questo settore.

È stato parte del team di manager che, nell’anno 1999, ha lanciato il progetto Kataweb del Gruppo l’Espresso. Per Kataweb, ricoprendo la carica di direttore Commerciale, ha sviluppato ed evoluto, per poi lanciarla, l’offerta Business di Commercio Elettronico, gestendo i primi clienti e le operazioni del marketing

Ha gestito nel 1998 l’attività italiana della Netgem, azienda francese che ha introdotto internet in TV. Nei diversi anni della sua operatività in tale società hanno preso vita i primi progetti di televisione interattiva utilizzando un Set top box analogico già nel 1998 e in un anno il mercato italiano per NetGem, è diventato il primo in Europa in termini di vendite con il lancio di Freedomland.

Nel 1996 ha operato presso la Orbit, in fase di start up, lasciando la società solo quando la stessa aveva creato, solo nella città di Roma, ben 600 posti di lavoro.

Tra tante, l’esperienza iniziale più significativa, è stata iniziare la propria carriera manageriale, nell’anno 1994, presso la Orbit Communications Company, azienda Televisiva Saudita come Manager del Marketing e Distribuzione, con responsabilità su 24 paesi del Medio Oriente, partecipando al lancio del primo network digitale televisivo al mondo nel Medio Oriente.

Ha prestato la propria assistenza sia a piccole – medie imprese che a gruppi italiani a carattere e dimensione internazionale, assistendoli sia nelle fai del loro avvio e strutturazione che in quelle di operatività e sviluppo.