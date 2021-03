Attraverso YouUrban, la piattaforma di Enel X per i progetti residenziali intelligenti, Planet Smart City avrà accesso ai dati originati dall’utilizzo delle soluzioni da parte dei residenti e potrà affinare i servizi alle comunità.

Planet Smart City ha sottoscritto un accordo per una partnership internazionale con Enel X, business line del Gruppo Enel per i servizi energetici innovativi.

Enel X offrirà una serie di prodotti e servizi, abilitati dall’IoT (Internet of Things), tra i quali lampioni intelligenti e smart device per le abitazioni contribuendo alla realizzazione del piano strategico di sviluppo di Planet Smart City che prevede, entro il 2025, la realizzazione di 44.500 unità abitative.

Giovanni Savio, Global CEO di Planet Smart City ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è collaborare con le organizzazioni più innovative e dinamiche e la nostra partnership con Enel X rapppresenta una conferma. Le soluzioni e i servizi oggetto dell’accordo ci aiuteranno a migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri e ad alimentare il senso di appartenenza alla comunità dei residenti. Siamo ansiosi d’iniziare a lavorare con il team di Enel X che condivide la nostra visione di stili di vita più smart e sostenibili“.

Carlos Eduardo Cardoso, Responsabile di e-City Brasile ha affermato: “Questa partnership è una pietra miliare per Enel X perché introduce soluzioni intelligenti per esigenze specifiche che faciliteranno la vita quotidiana. Tra queste, le opzioni personalizzabili per lo sviluppo residenziale che utilizzano tutte le tecnologie smart home oggi disponibili, dalla generazione di energia solare al caricatore di veicoli elettrici nel garage”.

Grazie alle soluzioni di Enel X, Planet Smart City potrà offrire ai residenti nelle proprie comunità servizi a valore aggiunto che migliorano la qualità della vita. La possibilità di accedere a queste soluzioni su larga scala, previsto dalla partnership, contribuirà all’efficienza dei progetti di Planet Smart City.

Attraverso YouUrban, la piattaforma di Enel X per i progetti residenziali intelligenti, Planet Smart City avrà accesso ai dati originati dall’utilizzo delle soluzioni da parte dei residenti e potrà affinare i servizi alle comunità.