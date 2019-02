Il movimento no-vax arriva anche in Plague Inc.

Gli sviluppatori di Plague Inc. hanno annunciato che aggiungeranno il movimento no-vax al loro gioco.

Plague Inc., uscito nel 2012, è una simulazione strategica in tempo reale in cui i giocatori devono sviluppare un agente patogeno in grado di sterminare la popolazione mondiale, contesto in cui il movimento no-vax sembra inserirsi senza forzature.

L’idea dell’aggiunta dei no-vax come bonus alle epidemie è nata dopo una petizione online apposita. Lo studio aveva risposto che avrebbe seguito il consiglio in caso di 10.000 firme, ma la petizione ha superato le 20.000 sottoscrizioni.

James Vaughan, autore del gioco, ha dichiarato che il team sta studiando il modo di inserire la singolare caratteristica e si è detto entusiasta dell’interesse prolungato dimostrato dalla community dopo diversi anni dall’uscita del gioco.

“È fantastico vedere così tanta gente battersi per la scienza!”, ha dichiarato Vaughan. “Abbiamo alcune idee che svilupperemo con i nostri algoritmi. Comunque, è incredibile che sei anni dopo l’uscita, Plague Inc. abbia ancora una community così vasta e appassionata. Per noi vuol dire molto e rende divertente lavorare su nuovi aggiornamenti!”.