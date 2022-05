Più informatica e consapevolezza con il percorso di apprendimento su Big&Open Data

Martedì 17 maggio alle 15.00, presso il Liceo Scientifico “Marie Curie” di Giulianova, viene presentato un innovativo percorso di apprendimento per studenti e insegnanti delle scuole superiori per formarli ad operare su Big e Open Data in modo consapevole.

Martedì 17 maggio alle 15.00, presso il Liceo Scientifico “Marie Curie” di Giulianova, viene presentato un innovativo percorso di apprendimento per studenti e insegnanti delle scuole superiori per formarli ad operare su Big e Open Data in modo consapevole. Il curricolo è stato sviluppato nell’ambito del progetto “A primer on Big&Open Data”, finanziato dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’azione 15, Curricoli Digitali, del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale).

Il percorso deriva da due anni di sperimentazione nelle scuole, con risultati decisamente positivi: il team di 17 docenti, provenienti da varie regioni italiane, ha contribuito alla messa a punto del curricolo attraverso un’opera di formazione nelle classi, coinvolgendo 322 studenti e studentesse, che si sono cimentati in programmazione, costruzione di app, analisi di dati e altre attività, attraverso lezioni frontali e online.

L’iniziativa è stata un successo sia per l’entusiasmo dei partecipanti, sia per l’elevato coinvolgimento delle ragazze, che con il 47% ha rappresentato quasi la metà del campione.

Il monitoraggio della iniziativa condotto dal Centro Ricerche Themis attraverso questionari dedicati rivela che il 70% dei giovani partecipanti ritiene i temi affrontati nel percorso utili per il loro futuro; il 67% dichiara di aver incrementato l’interesse verso l’informatica; l’83% dichiara di sentirsi più tranquillo nel navigare in rete dopo aver frequentato il corso. Inoltre, dai focus group risulta che le aspettative dei docenti sono state largamente soddisfatte e la gran parte di loro si dice pronta a utilizzare il nuovo curricolo nell’anno scolastico a venire.

Il progetto ha visto la partecipazione del Liceo Scientifico “Marie Curie” di Giulianova (TE), capofila della rete di scuole composta anche dall’ I.I.S. “Luigi di Savoia” di Chieti, dal Liceo “Enrico Medi” di Senigallia e dall’I.I.S. “Umberto Pomilio” di Chieti, rete che coinvolto nella sperimentazione altre 9 scuole in altrettante regioni italiane.

Hanno contribuito all’iniziativa istituzioni di alto profilo: l’Università dell’Aquila, l’Università di Camerino ed il Laboratorio “Informatica e Scuola” del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), che con le loro competenze in ambito informatico hanno fornito i materiali didattici e provveduto alla formazione dei docenti.

Il gruppo marchigiano Loccioni è stato partner industriale del progetto.

L’evento si svolgerà in presenza (Liceo Marie Curie, Via Gramsci, Giulianova) e in streaming sulla pagina Facebook del liceo Marie Curie https://www.facebook.com/Liceo-Curie-Giulianova-TE-1848970125173612

Le informazioni sul progetto disponibili al seguente indirizzo: https://www.liceomariecuriegiulianova.it/big-open-data/