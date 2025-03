Da oggi Key4Biz ha più Energia. Tenuto conto del ruolo primario delle Telecomunicazioni come abilitatore tecnologico della transizione digitale e della transizione energetica ed avendo Key4Biz da oltre 20 anni il principale focus sulle TLC, si inserisce in modo naturale all’interno del nostro giornale la nuova sezione Energia Italia News.

Da oggi la redazione può contare su nuovi giornalisti specializzati sul settore dell’Energia. Più analisi e approfondimenti per raccontare la trasformazione energetica e digitale del Paese nel panorama europeo e globale.

La transizione digitale e la transizione energetica sono due sfide “gemelle”, vanno a braccetto, perché una non può avere successo senza l’altra. Un esempio su tutti: l’innovazione tecnologica ha il potenziale di contribuire ai 17 obiettivi Onu per lo sviluppo sostenibile.

Energia Italia News

Nella sezione Energia Italia News i nostri lettori troveranno aggiornamenti sulle dinamiche del settore energetico, con approfondimenti legati all’industry, alla ricerca, alla politica e alla regolamentazione.

Un antipasto. In vista del tavolo convocato al Mimit per il prossimo 24 aprile, le Telco non hanno bisogno di aiuti pubblici, ma chiedono, da anni ormai, la riformulazione di alcuni quadri di riferimento far ritornare il settore a generare valore e a far sì che il mercato libero delle Telecomunicazioni si auto-alimenti, continuando a fare importanti investimenti, anche grazie ai nuovi capitali.

Giorni fa, Pietro Labriola, AD e DG di TIM, ha ripetuto, ormai come un mantra, “ma se noi siamo il settore che consuma più energia di tutti, perché non siamo energivori?”

Caro Governo, questa esclusione è irragionevole.

Key4Biz porterà avanti questa battaglia, chiedendo l’equiparazione delle Telco agli energivori e quindi l’accesso alle agevolazioni sul costo dell’energia come previsto a favore delle imprese considerate energivore.

Questo tipo di campaign sarà una delle anime della nuova sezione Energia.

Con Energia Italia News, infine, vogliamo anche sviluppare relazioni con gli stakeholder istituzionali, le imprese, le università e i centri di ricerca del settore per contribuire – tutti insieme – ad accelerare la transizione energetica.

