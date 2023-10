Più di metà della popolazione globale possiede uno smartphone

Il 54% della popolazione naviga tramite smartphone, ma c’è ancora molto da fare per risolvere il digital divide mondiale: ci sono 3,4 miliardi di persone che restano disconnesse.

Più della metà della popolazione globale possiede uno smartphone. Stiamo parlando di ben 4,3 miliardi di persone, secondo i dati della GSMA che ha snocciolato i numeri nello studio annuale The State of Mobile Internet Connectivity Report 2023.

Il 54% della popolazione mondiale ha uno smartphone

I proprietari di smartphone sono ormai il 54% della popolazione globale e di questi sono 4 miliardi coloro che navigano online tramite smartphone, a fronte di 600 milioni di persone che navigano invece tramite cellulari di vecchia generazione (feature phones).

Detto questo, c’è ancora molto da fare per risolvere il digital divide mondiale: ci sono 3,4 miliardi di persone che restano disconnesse, pur vivendo in zone del globo coperte da reti a banda larga.

Accesso a Internet: 69% da 4G e 17% da 5G

L’espansione globale delle reti 4G e 5G ha aperto la strada affinché oltre due terzi (69%) dei possessori di smartphone che accedono alla banda larga mobile lo facciano su un dispositivo abilitato al 4G, mentre il 17% lo fa su un dispositivo abilitato al 5G. – guidato in gran parte da mercati maturi come il Nord America e l’Asia orientale e il Pacifico.

Nel frattempo, il 69% degli smartphone utilizzati per accedere a Internet mobile nell’Africa sub-sahariana e il 33% in Medio Oriente e Nord Africa supportano ancora solo il 3G, il che significa che le reti 2G e 3G rimangono un’importante fonte di copertura per milioni di utenti. nei paesi a basso e medio reddito (LMIC).

Discrepanze regionali

Restano infine le discrepanze regionali, con l’Africa sub sahariana e il sud est asiatico che rappresentano le regioni con meno popolazione connessa con rispettivamente il 59% e il 52%. Pesa in questo contesto il prezzo dello smartphone.

Infine, secondo i dati il tasso di adozione complessivo dell’internet mobile è in flessione; nei paesi sottosviluppati soltanto il 25% della popolazione utilizza mobile internet.