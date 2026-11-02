Più autonomia per Lombardia, Veneto e Piemonte. Dl sui carburanti e attività energetiche strategiche. Cosa succede in Parlamento

In settimana la Camera esaminerà il DL sui carburanti e le attività energetiche strategiche, si lavorerà su ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per Veneto, Piemonte e Lombardia. Al Senato si discuterà sul ddl Cinema.

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Alla Camera

L’ Assemblea della Camera nell’arco di questa settimana esaminerà il DL sui carburanti e le attività energetiche strategiche, delibererà sui termini per la conclusione dell’esame in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, tra cui la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026, l’attribuzione alla regione Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, l’attribuzione alla regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, l’attribuzione alla regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e l’attribuzione alla regione Piemonte di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Inoltre, avrà luogo la dichiarazioned’urgenza sulla pdl sul divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato.

Successivamente, si confronterà sulle questioni pregiudiziali relative al ddl sulla sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile, sul DL sul costo dei carburanti e il bollo auto e sulla pdl per il contrasto all’antisemitismo. Discuterà sulle mozioni sul superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell’Unione europea e sulle mozioni sulla tutela dell’operato della Corte penale internazionale.

Martedì alle 10.00 svolgerà le interpellanze e le interrogazioni e mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata (question time). Infine, venerdì alle 9.30 svolgerà le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali esaminerà il ddl sui disastri ambientali e industriali causati dall’uomo, i ddl sull’attribuzione a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto di particolari forme di autonomia e la pdl sul contrasto del fondamentalismo religioso. Discuterà sulla pdl sull’elezione dei candidati delle liste di minoranza linguistica collegate, per la regione Valle d’Aosta, nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Con la Trasporti si confronterà sullo schema di Dlgs sul regolamento sulla ciberresilienza.

La Giustizia svolgerà audizioni e si confronterà sullo schema di Dlgs sulla riforma dell’ordinamento forense, esaminerà il DL sulla giustizia e gli impianti di interesse strategico nazionale e il ddl sulle circoscrizioni giudiziarie. Discuterà sulla pdl sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali.

La Affari Esteri svolgerà audizioni sulla relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei e si confronterà sulla proposta di risoluzione sulle iniziative contro l’applicazione della pena di morte in Israele. Con la Difesa incontrerà l’Ambasciatore del Regno dell’Arabia Saudita, Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud. La Difesa proseguirà l’indagine conoscitiva sulle tecnologie quantistiche nel settore della difesa e della sicurezza svolgendo audizioni.

La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sulla carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e lo schema di Dlgs sulle tecnologie a zero emissioni nette. Infine, si confronterà sullo schema di DPCM sulla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. La Finanze inizierà l’esame dello schema di Dlgs sull’attuazione della delega fiscale e dello schema di Dlgs sugli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo.

La Cultura con la Lavoro esaminerà il ddl sulla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e svolgerà audizioni sull’indagine conoscitiva sull’impatto delle nuove tecnologie nella scuola. Si confronterà sulla pdl sull’educazione musicale nelle scuole e sulla pdl sul diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico. Infine, svolgerà audizioni sul ddl sulla riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale.

La Ambiente esaminerà il DL sull’ambiente e sulle bonifiche e con la Trasporti proseguirà l’esame del DL sui veicoli diesel EURO V. La Trasporti si confronterà sulla proposta di nomina dell’ingegnere Davide Drago a membro del collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e proseguirà l’esame del ddl sulla governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale. Inizierà l’esame dello schema di Dlgs sul nuovo codice della strada.

La Attività Produttive svolgerà audizioni e proseguirà l’esame della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026 e si confronterà sullo schema di Dlgs sulle macchine. Discuterà sulla proposta di risoluzione per sostenere in sede europea proposte normative sulla soppressione dei cambi stagionali dell’ora. La Lavoro svolgerà audizioni sulla proposta di risoluzione sull’estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e si confronterà sulla pdl sul salario minimo.

La Affari Sociali esaminerà il ddl sul riordino della legislazione farmaceutica e il ddl sulle misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Si confronterà sul ddl sull’assistente spirituale nell’ambito della rete per le cure palliative e sul ddl sul registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili. La Agricoltura proseguirà l’esame della pdl sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

La Politiche dell’Ue svolgerà audizioni sulla proposta di regolamento Ue sul kids act ed esaminerà lo schema di Dlgs sulla qualità dell’aria. Si confronterà sullo schema di Dlgs sugli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo e sullo schema di Dlgs sulla carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Al Senato

L’ Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del DL sui carburanti e il bollo auto, del DL sulla scuola e l’integrazione degli studenti stranieri e del ddl sullo sviluppo del settore agricolo. Discuterà sul ddl sul Parco Nazionale dell’Etna e sul ddl sul cinema.

Giovedì alle 10.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sul ddl sulla trasparenza dei programmi elettorali e con la Ambiente svolgerà audizioni ed esaminerà lo schema di Dlgs sulla cibersicurezza. Si confronterà sul ddl sui diritti delle persone con disabilità, sul ddl sulla sicurezza e sul ddl costituzionale su Roma Capitale. Dibatterà sul ddl sui trasferimenti di immobili fra pubbliche amministrazioni e svolgerà audizioni sul ddl sull’istituzione dello scudo democratico.

La Giustizia svolgerà audizioni ed esaminerà i ddl sulla disciplina del condominio e proseguirà l’indagine conoscitiva sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia. Si confronterà sul ddl sulle professioni pedagogiche ed educative e sul ddl per il rilascio degli immobili. Dibatterà sul ddl sull’allontanamento del minore, sullo schema di Dlgs sulla riforma dell’ordinamento forense e sul ddl sulla legittima difesa.

La Affari Esteri e Difesa incontrerà mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Città del Vaticano, sull’affare assegnato sulla libertà religiosa delle minoranze cristiane nel mondo. Esaminerà il ddl sulla difesa nazionale e con la Affari Esteri della Camera ascolterà il coordinatore della Struttura di Missione per l’attuazione del Piano Mattei, Fabrizio Saggio sullarelazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei.

La Politiche dell’Ue esaminerà il ddl delegazione europea 2026 e la la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2026 e la relazione consuntiva per il 2025. Dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio si confronterà sullo schema di DPCM sulla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e sullo schema di Dlgs sulla carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio.

La Finanze esaminerà il ddl sull’accisa generale sui prodotti da fumo, i ddl sul conto corrente e il ddl sul sostegno alla cultura. Riprenderà l’indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale da parte dell’ente della riscossione con l’audizione dell’assessore al bilancio del Comune di Terni, dott.ssa Michela Bordoni. La Cultura proseguirà l’esame del DL sulla scuola e del ddl sul cinema. Dibatterà sul ddl sulla dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.

La Ambiente esaminerà lo schema di Dlgs sulla qualità dell’aria e discuterà sulla proposta di nomina dell’Ing. Davide Drago a membro del collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Dibatterà sul ddl sul diritto degli utenti a interagire con una persona fisica nell’ambito dei servizi di assistenza alla clientela, sul ddl sulle radiazioni ionizzanti e sul ddl sul Parco Nazionale dell’Etna. Si confronterà sul ddl sulle tecnologie quantistiche, sul ddl sulle ITS Academy e sulla proposta di risoluzione sulle misure per rafforzare lo strumento del contratto di fiume. Proseguirà l’esame del ddl sulle isole minori, del DL sull’autotrasporto e l’agricoltura su cui svolgerà anche audizioni. Con la Industria proseguirà la discussione sullo schema di Dlgs sulle tecnologie a zero emissioni nette.

La Industria con la Affari Sociali svolgerà audizioni ed esaminerà il DL sul sostegno ai lavoratori dell’ILVA e proseguirà l’esame del ddl sulle grotte d’Italia e l’indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura. Dibatterà sull’affare assegnato sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, sul ddl sulle reti delle città madri del made in Italy, sui ddl sul registro nazionale dei pizzaioli, sui ddl sull’attività di acconciatore ed estetista e sui ddl sui prodotti agroalimentari di qualità.

La Affari Sociali svolgerà audizioni ed esaminerà il ddl sui caregiver. Proseguirà la discussione dei ddl sul potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico e dei ddl sulle persone che assistono e con la Ambiente proseguirà la discussione sullo schema di Dlgs sulla carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

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