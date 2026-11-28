Il Comune di Pitigliano si è aggiudicato il Premio ANCI 2026”IA nella PA Italia”, assegnato durante l’Assemblea annuale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani che si è tenuto a Verona dal 25 al 27 novembre. Il riconoscimento premia l’esperienza del borgo toscano come modello di innovazione digitale applicata ai territori, sviluppata grazie alla collaborazione tra Open Fiber ed Enea con il supporto scientifico dell’INGV e del Centro di ricerca SMARTER dell’Università dell’Insubria.

Standard FTTH replicabile

Il premio valorizza il percorso che ha trasformato Pitigliano in uno dei più avanzati laboratori italiani di sperimentazione tecnologica nei piccoli centri urbani, dimostrando come le infrastrutture digitali possano generare benefici concreti per cittadini, amministrazioni e imprese.

Alla base del progetto vi è la rete FTTH (Fiber To The Home) realizzata da Open Fiber, che ha reso disponibile una connettività ad altissima capacità e bassa latenza su cui sviluppare un ecosistema di applicazioni innovative dedicate alla gestione del territorio e alla qualità della vita.

Pitigliano

Nel corso della sperimentazione sono stati sviluppati e testati numerosi servizi digitali avanzati. Tra questi, sistemi intelligenti di monitoraggio ambientale e infrastrutturale, piattaforme capaci di raccogliere e analizzare dati in tempo reale provenienti da sensori distribuiti sul territorio, strumenti evoluti per il controllo della viabilità e dei flussi turistici e applicazioni dedicate al supporto delle attività di protezione civile e alla prevenzione dei rischi.

Sicurezza, ambiente, turismo, viabilità

Particolarmente rilevanti i risultati ottenuti sul fronte della sicurezza urbana e della tutela del territorio. Attraverso sensori, dispositivi IoT e tecnologie di elaborazione dati è stato possibile sperimentare modelli innovativi per il monitoraggio continuo di aree sensibili, la rilevazione tempestiva di anomalie e il supporto alle decisioni dell’amministrazione comunale e degli operatori impegnati nella gestione delle emergenze.

Il progetto ha inoltre consentito di sviluppare servizi orientati ai cittadini e ai visitatori, contribuendo a rendere Pitigliano un vero e proprio borgo digitale. Le tecnologie implementate hanno favorito una migliore gestione dei flussi turistici, una fruizione più intelligente del patrimonio storico e culturale e nuove opportunità di sviluppo per attività economiche, professionisti e lavoratori da remoto. Un modello concreto di innovazione che dimostra come la trasformazione digitale possa contribuire a contrastare lo spopolamento e ad aumentare l’attrattività delle aree interne.

Pitigliano caso di studio

L’esperienza di Pitigliano rappresenta oggi un caso di studio a livello nazionale per la capacità di integrare infrastrutture di telecomunicazione, sistemi di sensoristica, analisi dei dati e servizi digitali avanzati in un contesto di particolare valore storico e paesaggistico.

Parasecolo (Open Fiber): “Rete FTTH punto di partenza di nuovi servizi per la comunità”

“Esprimiamo grande soddisfazione per questo importante riconoscimento assegnato al Comune di Pitigliano”, ha detto Francesca Parasecolo, Head of Engineering di Open Fiber. “Questo premio conferma che la disponibilità di reti ultraveloci non rappresenta soltanto un investimento infrastrutturale, ma può diventare il punto di partenza per costruire nuovi servizi e generare valore per le comunità. A Pitigliano abbiamo contribuito a realizzare un progetto che mette la tecnologia al servizio della sicurezza, della tutela del territorio, della sostenibilità e dello sviluppo economico locale. Il riconoscimento di ANCI dimostra che l’innovazione può essere una leva concreta per rafforzare la competitività e l’attrattività dei piccoli comuni italiani, creando nuove opportunità per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni”.

Con il Premio ANCI 2026 Innovazione e Sviluppo, Pitigliano si afferma come uno degli esempi più avanzati di applicazione delle tecnologie digitali nei borghi italiani, confermando come la collaborazione tra amministrazioni locali, mondo della ricerca e operatori delle telecomunicazioni possa contribuire a costruire territori più sicuri, connessi e sostenibili.

Per approfondire:

Borghi connessi, FTTH modello Pitigliano. Il sindaco Gentili: “Conoscere per deliberare, la fibra per fare politica”

Pitigliano, il borgo diventa digitale: la fibra ottica al servizio della comunità

Borghi connessi, Gola (Open Fiber) “Modello Pitigliano (con ENEA) standard replicabile in altri Comuni”

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