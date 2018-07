Una community di appassionati delle due ruote e un network per condividere e suggerire sempre nuovi itinerari, www.piste-ciclabili.com offre centinaia di percorsi da fare in bicicletta in tutta Italia. Dalla Valle d’Aosta al Friuli, dalla Lombardia alla Puglia, dall’Emilia-Romagna alla Sicilia, passando per il Lazio, la Campania e la Calabria, sono raccontati e tracciati quasi 90 mila chilometri di piste ciclabili.

Già nella home page del sito è ben visibile centralmente la lista delle regioni d’Italia (ci sono tutte) con il numero di itinerari segnalati come accessibili. Scegliendo la regione che più ci interessa, si procede poi con la selezione della provincia e quindi dei singoli itinerari tra i tanti che sono evidenziati sulla mappa interattiva dell’area geografica prescelta.

La scheda che lo accompagna offre una ‘Descrizione’ generica del luogo, le ‘Caratteristiche’ tecniche e i ‘Dettagli’ del territorio da attraversare. È anche possibile scaricare i dati del profilo altimetrico del tracciato (con i dati tecnici di riferimento) in uno dei tanti formati compatibili con il navigatore gps.

Se si vuole proseguire la passeggiata su due ruote, per ogni percorso ne sono segnalati altri ‘In zona’ ed è anche possibile aggiungere foto e video del posto e condividere informazioni e indicazioni di qualsiasi tipo (sulla sicurezza, le infrastrutture, il meteo e altro ancora). Le pagine di Piste-ciclabili.com sono consultabili in italiano, tedesco e inglese.

Una community vivace, partecipata da oltre 95 mila iscritti, che arricchisce quotidianamente la piattaforma con ‘Nuovi itinerari’, ‘Aggiornamenti’, ‘Progetti e iniziative’, ‘Biciclettate ed eventi’, voci disposte nella parte centrale della home page e sul lato destro in verticale, mentre i canali principali sono posizionati nella parte alta della pagina: ‘Condividi’, ‘Itinerari’, il ‘WikiCiclo’ – con link e risorse utili a chiunque piaccia andare in bicicletta (una specie di Wikipedia per amanti della bicicletta a cui chiunque, previa registrazione, può dare il suo contributo) – e il ‘Forum’ per lo scambio diretto di informazioni e consigli tra gli iscritti.

La grafica non è delle migliori, ma risulta molto efficace in termini di orientamento del visitatore tra i contenuti e nella consultazione degli stessi (anche da rete mobile). Massima inoltre l’attenzione data alla comunicazione, con e tra gli utenti registrati, sia in termini di informazioni e aggiornamenti, sia di commenti e informazioni provenienti direttamente dai cicloturisti italiani o da chi la bicicletta la usa per andare al lavoro, all’università, dagli amici, per fare sport.

La condivisione dei contenuti avviene tramite social media, come Facebook, twitter e Google+, mentre i profili ufficiali della community sono solamente su Facebook e YouTube. I visitatori del sito hanno infine modo di commentare ogni documento, semplice aggiornamento pubblicato e la qualità dei tracciati, contribuendo alla crescita del sito e allo promozione della cultura delle due ruote e della mobilità sostenibile.

Contenuti: @@

Grafica: @

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo