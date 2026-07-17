Il TAR respinge il ricorso di Cloudflare, "è solo una sentenza di primo grado - ha spiegato il commissario Agcom - ma chiarisce che Piracy Shield non è uno strumento che può mettere a repentaglio il funzionamento di internet, né attentare alla libertà di espressione".

Cludflare ha perso contro il Piracy Shield e contro l’Agcom

È arrivata la sentenza n. 13201/2026 del TAR del Lazio: i ricorsi di Cloudflare contro Piracy Shield e contro la sanzione dell’Autorità Grante per le comunicazioni (Agcom) sono stati respinti integralmente. È quanto annunciato sui social dal commissario Agcom Massimiliano Capitanio.

“Una sentenza complessa ma estremamente esaustiva”, ha spiegato Capitanio, che mette nero su bianco un principio cardine: “la legge antipirateria n. 93/2023 e la vigilanza di AGCOM attraverso Piracy Shield sono parte di un impianto al riparo dai dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con la normativa sovranazionale paventati dalla ricorrente, in quanto realizza un bilanciamento coerente con i parametri normativi invocati assicurando che la tutela del diritto d’autore si accompagni a garanzie effettive a presidio degli ulteriori diritti fondamentali coinvolti”.

“È solo una sentenza di primo grado, ma quello che è stato scritto pesa, e indica una direzione chiara. Piracy Shield non è uno strumento che può mettere a repentaglio il funzionamento di internet, né attentare alla libertà di espressione. Quella messa in piedi da Agcom è un’infrastruttura di legalità e continuerà a esserlo. Uno strumento concreto per tutti gli operatori che vorranno collaborare nel rispetto delle leggi e con l’obiettivo di un ecosistema digitale più sicuro per tutti”, ha sottolineato il commissario Agcom.

I punti chiave della sentenza del TAR

Il TAR mette nero su bianco i principi su cui poggia l’intero modello italiano di contrasto alla pirateria:

1. Agcom può ordinare la disabilitazione dei contenuti illeciti anche ai prestatori stabiliti all’estero, “ovunque residenti e ovunque localizzati” come recita la legge. Ciò che conta non è dove ha sede l’operatore, ma dove l’illecito produce i suoi effetti: e questi si producono in Italia, sugli utenti italiani.

2. Piracy Shield è uno strumento legittimo, validato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e protetto dal meccanismo delle whitelist. Il temuto “overblocking” non si è mai realizzato.

3. Chi ha scelto di non accreditarsi alla piattaforma e di non presentare alcun reclamo non può poi lamentare la lesione delle proprie garanzie: il giudice ha qualificato la condotta come “intenzionale inottemperanza“.

4. La sanzione da oltre 14 milioni di euro è legittima e proporzionata per una multinazionale da oltre 1,6 miliardi di dollari di fatturato.

“Non è un caso che lo stesso modello, basato sulla legge n. 93/2023, sul Regolamento Agcom di cui alla delibera n. 680/13/CONS e sulle ingiunzioni dinamiche eseguite in 30 minuti, sia oggi guardato come riferimento in Europa”, ha concluso Capitanio.

Il caso Cloudflare e il ricorso al TAR

Cloudflare ha presentato un ricorso al TAR del Lazio contro la sanzione da 14 milioni di euro inflitta dall’Agcom per non aver ottemperato ai blocchi del sistema antipirateria Piracy Shield. Nell’aprile 2026, il TAR ha inoltre imposto all’Agcom di concedere a Cloudflare l’accesso ai documenti istruttori.

A inizio 2026, l’Autorità ha multato Cloudflare per 14 milioni di euro contestando il mancato rispetto degli ordini di blocco automatico dei siti di streaming illegale tramite Piracy Shield.

Cloudflare ha contestato la delibera (unitamente a Netflix) e la multa, definendo il sistema come sproporzionato, privo di supervisione e di un adeguato giusto processo.

Con un’ordinanza del 30 aprile 2026, i giudici amministrativi hanno parzialmente accolto il ricorso dell’azienda, obbligando l’Agcom a consentire l’accesso agli allegati e alle relazioni tecniche sui procedimenti, tutelando al contempo il know-how dei titolari dei diritti. Ora l’esito sfavorevole a Cloudflare.

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