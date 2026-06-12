Pirateria stradale, pedoni e ciclisti il 58% delle vittime

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Incidenti e vittime tra pedoni e ciclisti, i numeri del 2025

C’è un momento, dopo un incidente stradale, in cui tutto dipende da una scelta: fermarsi o scappare. Nel 2025, sulle strade italiane, quella fuga è entrata per 99 volte nelle statistiche degli episodi mortali rilevati dall’Osservatorio Asaps Sapidata. Un anno prima i casi erano 111: il calo è di 12 episodi, pari all’11%. Il segnale sembra positivo, ma si ferma davanti al bilancio delle vittime: 101 persone morte e 20 ferite. In 2 sinistri, infatti, la pirateria stradale ha provocato più di un decesso. Per questo il calo degli episodi non basta, da solo, a parlare di un vero arretramento del fenomeno. La pirateria stradale non si esaurisce nell’incidente: aggiunge la fuga del responsabile e, nei casi più gravi, il mancato soccorso a chi è rimasto ferito.

Quando avvengono gli episodi di pirateria stradale

Non serve immaginare una strada buia, deserta, attraversata nel cuore della notte. La pirateria stradale mortale si consuma spesso alla luce del giorno, dentro la routine del traffico, tra incroci, attraversamenti, spostamenti casa-lavoro e percorsi urbani. È in questa fascia che si concentra la quota più ampia degli episodi, indicata poco sotto il 70%. Il dato ridimensiona l’idea di un fenomeno legato soprattutto alle ore notturne, alla scarsa visibilità o a condizioni di guida estreme. La fuga dopo un incidente può avvenire anche quando le strade sono frequentate, quando ci sono altri automobilisti, pedoni, ciclisti e possibili testimoni. Una condizione che rende la fuga, anche sul piano concreto, la scelta peggiore: aumenta la gravità del fatto, può mettere altre persone in pericolo e riduce le possibilità di sottrarsi alle proprie responsabilità.

Quanti pirati della strada vengono trovati

La fuga, però, non significa impunità. Nel 72,7% dei casi il responsabile viene identificato: tradotto sui 99 episodi mortali registrati nel 2025. È uno dei dati più rilevanti dell’intero quadro, perché racconta da un lato la capacità investigativa delle forze dell’ordine e dall’altro il limite concreto della fuga come scelta. Chi scappa prova a sottrarsi alle conseguenze immediate dell’incidente, ma nella maggioranza dei casi viene rintracciato. Il dato potrebbe essere persino più alto, perché non tutti i responsabili vengono individuati subito dopo l’incidente. In alcuni casi l’identificazione arriva giorni o settimane dopo, grazie alle indagini, alle testimonianze o alle immagini delle telecamere. Questi accertamenti successivi non sempre vengono registrati in tempo reale nelle rilevazioni dell’Osservatorio.

Chi sono i pirati della strada identificati

Il profilo dei responsabili individuati aggiunge altri elementi alla lettura del fenomeno. Tra gli autori identificati, le donne sono 10, pari al 13,9% dei casi con responsabile noto, mentre i pirati stranieri rappresentano il 16,7%. Più delicato il dato su alcol e droga: i positivi sono l’8,3%, ma questa percentuale non misura l’intero peso delle sostanze negli episodi di pirateria stradale. Riguarda soltanto chi viene fermato e sottoposto ai controlli subito dopo il sinistro. Quando l’identificazione avviene a distanza di tempo, infatti, diventa molto più difficile accertare con precisione le condizioni del conducente al momento dell’incidente. Per questo il dato va letto come una quota accertata nell’immediato, non come una fotografia completa del fenomeno.

Le vittime più frequenti: pedoni e ciclisti

Il bilancio delle vittime mostra con chiarezza chi paga il prezzo più alto della pirateria stradale. Nel 2025 i pedoni morti sono stati 36, un dato in forte calo rispetto ai 69 del 2024. La diminuzione è netta, ma non cambia il quadro di fondo: chi si muove senza la protezione di un veicolo resta tra i soggetti più esposti. Lo conferma anche il dato sui ciclisti, che va nella direzione opposta: le vittime sono salite da 18 a 23 in un anno, con 5 morti in più e un incremento del 27,8%. Sommando pedoni e ciclisti si arriva a 59 vittime, pari al 58,4% dei 101 morti complessivi. Più di una vittima su due, quindi, era una persona che si muoveva a piedi o in bicicletta. Nel bilancio ci sono anche 2 bambini, un elemento che pesa in modo particolare nella lettura dei dati.

Dove avvengono più fughe mortali

La geografia della pirateria stradale mortale non disegna un fenomeno uniforme. Alcune regioni concentrano una quota molto alta di episodi, mentre altre restano su numeri più contenuti. Il dato più evidente arriva dal Lazio, che nel 2025 registra 22 fughe mortali, pari al 22,2% del totale nazionale. Subito dopo ci sono la Campania, con 15 episodi, e l’Emilia-Romagna, con 13. Insieme, queste tre regioni arrivano a 50 casi su 99, cioè al 50,5% dell’intero bilancio italiano. La metà degli episodi mortali si concentra quindi in appena tre territori.

Il resto della mappa si distribuisce su valori più bassi: 9 casi in Lombardia, 7 in Puglia, 5 in Veneto. A quota 4 si trovano Sicilia, Toscana, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Seguono Sardegna con 3 episodi, Calabria con 2, mentre Liguria, Marche e Umbria registrano 1 caso ciascuna. Il quadro conferma che la pirateria stradale attraversa il Paese, ma con un peso territoriale molto diverso da regione a regione.

Fonti: Osservatorio Asaps Sapidata

Anni di riferimento: 2025

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