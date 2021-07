Pirateria in calo dopo il lockdown

2 luglio 2021. Oggi in primo piano la nuova indagine FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva nel nostro Paese. I dati mostrano che gli atti di pirateria audiovisiva compiuti in Italia sono in considerevole diminuzione, ma non tutti assieme e non in tutte le tipologie.

Per quanto riguarda la fatturazione a 28 giorni c’è un’importante e inspiegabile novità: il Tar del Lazio a sorpresa annulla a distanza di anni una maxi sanzione antitrust di 228 milioni di euro alle telco.

Infine, l’intervista esclusiva di Key4biz a Nunzia Ciardi, Direttore Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, in occasione della presentazione della nuova indagine FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva nel nostro Paese.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Focus FAPAV/Ipsos: cala incidenza pirateria audiovisiva dopo il lockdown

di Flavio Fabbri

Presentata oggi in un live webinar la nuova indagine FAPAV/Ipsos con focus speciale sulla pirateria audiovisiva nel nostro Paese…Leggi l’articolo

Fatturazione 28 giorni, Tar del Lazio annulla multa antitrust di 228 milioni

di Paolo Anastasio

Il tribunale amministrativo annulla la sentenza dell’Antitrust che ha inflitto la maxi sanzione a Tim, Vodafone, WindTre e Fastweb…Leggi l’articolo

Nunzia Ciardi (Polizia Postale): “Le norme più lente delle tecnologie per contrastare pirateria”

di Luigi Garofalo

Intervista a Nunzia Ciardi, Direttore della Polizia Postale, in occasione della presentazione della nuova indagine FAPAV/Ipsos sulla pirateria…Leggi l’articolo

Rapporto Censis-WINDTRE, accesso alla rete diritto di tutti. Ma chi paga?

di Paolo Anastasio

Per 8 italiani su 10 il web deve essere garantito. Roberto Basso (WindTre): ‘Dal 2007 ad oggi gli operatori hanno investito 100 miliardi’…Leggi l’articolo

Basso (WINDTRE): ‘Le telco hanno investito 100 miliardi in Italia dal 2007’

di Paolo Anastasio

Roberto Basso (WINDTRE): ‘Non è un miracolo e non è un caso che le reti di telecomunicazioni abbiano retto durante il lockdown’…Leggi l’articolo

Al G20 di Venezia accordo su tassa multinazionali e clima

di Flavio Fabbri

Cambiamenti del clima e decisioni da prendere per accelerare la risposta, al G20 di Venezia le prime risposte alle grandi sfide globali…Leggi l’articolo

Attacchi informatici alla sanità, in Italia l’11% sono ransomware

di Redazione

Il 24% delle strutture ha dichiarato di aver subìto attacchi informatici, dei quali l’11% è costituito da ransomware e il 33% da accessi abusivi ai dati…Leggi l’articolo

5G, il 25% degli italiani non sa cosa sia e appena il 14% teme per la salute

di Paolo Anastasio

Perde quota la teoria complottista che vede un nesso fra 5G e danni alla salute, mentre emerge una mancanza di conoscenza spiccia…Leggi l’articolo

Verso Google Analytics 4, cosa cambia con la versione precedente?

di Andrea Boscaro

Google Analytics 4 poggia su una filosofia completamente differente rispetto al tool precedente. Ecco cosa cambia…Leggi l’articolo

“L’altra metà del cyber: lancio del capitolo italiano di W4C”, il webinar

di Redazione

Il 15 luglio alle 16:30 webinar “L’altra metà del cyber: lancio del capitolo italiano di W4C”. Ecco come registrarsi…Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

“Pirateria audiovisiva, nuovi abitudini e comportamenti illeciti”, rivedi l’evento di FAPAV/Ipsos

Guarda il video