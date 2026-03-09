Pirateria digitale e cybercrime, al via la prima edizione del corso di Anica Academy e LABS (FAPAV)

Percorso formativo di Anica e LABS - Learn Antipiracy Best Skills, società benefit costituita da FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, con il supporto di MPA, che si concluderà nel mese di aprile.

Partita la prima edizione del Corso “Pirateria digitale e Cybercrime. Scenario, tecnologie e strategie di contrasto”, promosso da Anica Academy ETS e realizzato in collaborazione con LABS – Learn Antipiracy Best Skills, con il supporto di Motion Picture Association (MPA) e ANICA.

A tenere a battesimo l’inizio del Corso sono stati il Presidente di Anica Academy ETS Francesco Rutelli e il Presidente di FAPAV Federico Bagnoli Rossi.

Il Corso, progettato con un approccio innovativo e multidisciplinare, affronta il complesso e articolato tema della pirateria audiovisiva, strettamente legato al cybercrime, così come alle frodi digitali, alle minacce alla cybersecurity e al finanziamento di attività illecite. La Commissione scientifica del Corso è composta, oltre a Federico Bagnoli Rossi, da Sergio Del Prete, Direttore Anica Academy, Chiara Della Casa, Avvocato GB& Partners, Paolo Marzano, Avvocato esperto nel Diritto d’Autore, Stefano Previti, Avvocato e Managing Partner dello Studio Previti.

Le lezioni, che toccheranno temi come l’evoluzione della pirateria, i modelli di business illeciti, le tecnologie P2P e IPTV illegali, saranno condotte da alcuni dei più autorevoli rappresentanti del settore tra Istituzioni, Aziende e Forze dell’Ordine.

«Siamo molto felici di aver dato il via alla prima edizione del Corso dedicato alla lotta alla pirateria digitale e audiovisiva. Per affrontare queste sfide occorrono competenze di qualità: è sempre più importante tutelare il lavoro delle nostre industrie e dei nostri creativi. Con questo innovativo percorso vogliamo formare nuovi professionisti della sicurezza capaci di contribuire concretamente alla tutela del valore culturale ed economico dei contenuti audiovisivi», ha dichiarato il Presidente di Anica Academy, Francesco Rutelli.

«Questo corso arriva sulla scia dei traguardi ottenuti dal nostro Paese, che oggi è tra i più evoluti d’Europa nel contrasto alla pirateria. Attraverso LABS, società benefit di FAPAV, siamo lieti di poter mettere a disposizione l’esperienza, la competenza tecnica e l’affidabilità maturate dalla Federazione nel corso di quasi 40 anni di lavoro nella tutela del Diritto d’Autore e della proprietà intellettuale per il settore audiovisivo in Italia, proseguendo il percorso di crescita e di creazione di valore condiviso, funzionale a favorire la creatività tutelando imprese e utenti», ha dichiarato Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV e Amministratore Unico LABS.

Il Corso in Pirateria digitale e Cybercrime coniuga lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni e casi di studio, introducendo ai partecipanti la conoscenza e l’utilizzo di strumenti come OSINT, Digital Forensics, AI, blockchain analysis e tecniche investigative avanzate. Ha inoltre lo scopo di supportare case di produzione e piattaforme streaming nella protezione dei contenuti e nella definizione di strategie efficaci per bloccare la diffusione illecita. Favorisce, infine, la collaborazione con istituzioni e forze dell’ordine, fornendo strumentipratici per identificare e smantellare le reti di pirateria e supportando le attività di Polizia Postale, Guardia di Finanza e magistratura.

Rivolto a professionisti della sicurezza informatica e dell’investigazione digitale, Forze dell’Ordine specializzate in cybercrime, CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio) e CTP (Consulenti Tecnici di Parte) nei processi giudiziari, professionisti del settore audiovisivo e del diritto d’autore, giornalisti e investigatori digitali che monitorano il mercato nero dello streaming e dei contenuti pirata, analisti ed esperti OSINT, studenti e ricercatori, il corso – che si svolgerà in presenza presso la sede di Anica Academy ETS in Viale Regina Margherita 286 – si articola in 6 moduli per un totale di circa 30 ore e si concluderà ad aprile.

