Perquisizioni e sequestri di materiale pirata in corso in Sardegna, Puglia, Lombardia e Sicilia. Andrea Duilio, AD di Sky Italia: "Individuare e sanzionare gli utenti pirata è il modo più efficace per tutelare chi sceglie la legalità”.

Operazione antipirateria della Guardia di Finanza in Sardegna, Lombardia, Puglia e Sicilia, con ramificazioni in USA e Olanda

Si fa sempre più serrata in Italia e non solo la lotta alla pirateria audiovisiva. Da Cagliari è partita un’operazione internazionale di contrasto alla diffusione illegali di film, serie TV e eventi sportivi in diretta e di tutela del diritto d’autore, condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo sardo.

In questi giorni sono in corso sequestri e perquisizioni in diverse regioni italiane (Sardegna, Puglia, Lombardia e Sicilia) e al momento sono dieci gli indagati per violazione del diritto d’autore a seguito della vendita di pacchetti di abbonamenti illegali a piattaforme streaming senza alcuna autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.

La rete criminale, però, va ben oltre la Sardegna e l’Italia, con ramificazioni che sembrano portare all’Olanda e agli Stati Uniti, con il diretto coinvolgimento operativo delle Autorità locali.

L’operazione “rappresenta un tassello fondamentale nella lotta contro la pirateria audiovisiva. La forte sinergia tra la Procura della Repubblica cagliaritana e le Fiamme gialle permette, da una parte, di smantellare le organizzazioni criminali che operano in questo settore, dall’altra, di sanzionare penalmente e amministrativamente tutti i potenziali acquirenti in fase di identificazione”, si legge in una nota diffusa dal Comando della Guardia di finanza di Cagliari.

Pirateria, Andrea Duilio (AD di Sky Italia): “Individuare e sanzionare gli utenti pirata è il modo più efficace per tutelare chi sceglie la legalità”

“Voglio ringraziare la Guardia di Finanza di Cagliari per l’importante operazione antipirateria che sta conducendo in diverse regioni italiane. Contrastare su larga scala le organizzazioni criminali e individuare e sanzionare gli utenti pirata è il modo più efficace per tutelare concretamente chi sceglie la legalità”, ha dichiarato Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia.

Indagati in dieci, perquisizioni e sequestri in abitazioni e uffici

Questa mattina sono scattate perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici di tre dei dieci indagati a Golasecca in provincia di Varese, a Brindisi in Puglia, a Favara e Aragona in Sicilia. All’interno delle abitazioni è stato sequestrato materiale informatico e le chiavette e i decoder modificati per decodificare il segnale dei canali a pagamento.

Nove degli indagati vendevano i pacchetti di abbonamento a 50-60 euro l’anno. Il sardo titolare di una pizzeria dell’hinterland, da cui è partita l’indagine, è solo un utilizzatore.

L’indagine potrebbe ora estendersi anche agli utilizzatori finali, fanno sapere dalla Guardia di Finanza, che analizzerà i flussi dei conti correnti degli indagati per individuare chi ha pagato gli abbonamenti, sotto i riflettori finiranno anche le chat sui social, su Telegram e Whatsapp.

I Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, coordinati dal Gruppo Cagliari, durante un controllo amministrativo operato in un esercizio pubblico dell’hinterland del capoluogo, avevano inizialmente rilevato la proiezione abusiva di contenuti pay per view attraverso l’utilizzo di apparecchi illegali che consentono di accedere a centinaia di contenuti multimediali (film, serie tv ed eventi sportivi in diretta).

Si intensifica la lotta alla pirateria nel nostro Paese

Gli accertamenti preliminari hanno poi permesso di ricostruire un sistema ramificato, identificando una serie di soggetti coinvolti lungo la filiera della pirateria, inclusi fornitori di contenuti, reti di distribuzione e server.

Recentemente, Dazn, in collaborazione con l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), è riuscita a far chiudere CALCIO, una delle più grandi piattaforme di streaming illegale al mondo, su accedevano solo dall’Italia più di 6 milioni di utenti al mese.

In Italia, da agosto, lo scudo antipirateria Piracy Shield, uno dei più efficaci ed avanzati al mondo, è stato esteso anche a prime cinematografiche, nuove serie tv e musica live, rendendo l’azione di tutela del diritto d’autore più forte e tempestiva.

