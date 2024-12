Pirateria audiovisiva, l’AIIP plaude all’operazione ‘Taken Down’

L’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) esprime il proprio pieno apprezzamento per l’operazione “Taken Down” condotta dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania contro la pirateria audiovisiva. Operazione che, secondo le informazioni attualmente disponibili, ha portato al sequestro di oltre 2500 canali illegali e server, smantellando una delle più grandi reti di pirateria audiovisiva transnazionali mai identificate in Europa, con milioni di utenti serviti.

Questo colpo inferto alla pirateria audiovisiva dimostra che le azioni coordinate dalle Procure e la Polizia di Stato – con la compartecipazione degli organi giudiziari e di Polizia di molti paesi europei, sono di estrema efficacia e testimonia la grande capacità degli organi dello Stato di proteggere i contenuti legali e combattere la pirateria online – avvalendosi delle proprie competenze tecniche nello sviluppo delle indagini. AIIP ritiene che tale sinergia sia fondamentale per garantire la tutela dei diritti d’autore e dei contenuti audiovisivi, come quelli legati ai diritti sportivi di piattaforme nazionali di grande rilevanza, quali SKY e DAZN.

La Pirateria su Internet: Non è un “Far West”

La Rete non è un “far west”, chi crea, gestisce o accede anonimamente a piattaforme pirata deve risponderne direttamente proprio come avviene nel mondo reale. La diffusione di contenuti illegali rappresenta una minaccia crescente, alimentata dalla grande disponibilità di offerte pirata che si propongono al cittadino come soluzioni economiche che solo apparentemente sono senza rischi per gli utenti finali.

Un’azione coordinata contro la pirateria

AIIP ritiene che, per ottenere un efficace contrasto alla pirateria online, sia necessaria una costante attività di indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria, svolta nell’alveo del diritto penale e delle relative garanzie costituzionali, nei confronti di chi mette a disposizione le piattaforme ed i contenuti illegali. Le leggi in questo settore esistono da tempo, ma per applicarle in modo adeguato è fondamentale un sistema di coordinamento che coinvolga tutti gli attori istituzionali, detentori di contenuti con l’eventuale supporto degli operatori di telecomunicazioni.

Il modello di collaborazione che sta emergendo a livello internazionale, come dimostrato dall’operazione della Procura di Catania, è la strada giusta ed efficace per proteggere i contenuti legali e garantire la sicurezza di Internet come spazio di fruizione e innovazione legale.



Un Futuro di Legalità e Cultura su Internet

Ai consueti sforzi delle Procure si deve affiancare una continua e solida cultura della legalità, formando

la comunità digitale a una fruizione responsabile dei contenuti e al rispetto delle regole. La vera frontiera per contrastare la pirateria è un’azione coordinata, unita a una costante informazione e sensibilizzazione, come dimostra l’operazione appena conclusa. Per l’Associazione, non è solo una questione di diritto, ma anche una battaglia formativa che deve essere sostenuta dalla società intera, affinché Internet rimanga uno spazio sicuro, legale e aperto all’innovazione.

