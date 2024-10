Nella serata di sabato 19 ottobre, il sistema anti-pirateria Piracy Shield ha bloccato l’accesso a Google Drive in Italia, causando disagi a numerosi utenti. Il blocco, durato diverse ore, ha sollevato interrogativi sull’affidabilità del sistema e sulla sua capacità di distinguere tra contenuti legittimi e violazioni del copyright.

Piracy Shield, una piattaforma “donata” dalla Lega Serie A all’Agcom per contrastare lo streaming illegale di eventi sportivi, permette ai broadcaster di segnalare siti pirata che vengono poi bloccati dai provider internet entro 30 minuti. In questo caso, però, sembra che il sistema abbia erroneamente identificato Google Drive come una minaccia, impedendo l’accesso al servizio di cloud storage.

Provate a scaricare un file da Google Drive. Non ci riuscirete perché il #Piracyshield ha bloccato il dominio https://t.co/Cc9SoYDov5, cioè il dominio che serve per scaricare i file da Drive. ASSURDO. Lunedì presenterò un'interrogazione urgente e chiederò convocazione di AGCOM — Giulia Pastorella (@PastorellaGiu) October 19, 2024

Un “falso positivo” con gravi conseguenze

Si tratta di un cosiddetto “falso positivo”, un errore che può verificarsi quando i software di protezione come Piracy Shield identificano erroneamente siti o servizi sicuri come minacce. Questo incidente ha evidenziato la potenziale fallibilità di tali sistemi e le possibili conseguenze per gli utenti.

Il blocco di Google Drive, avvenuto in un orario serale durante il weekend, ha fortunatamente limitato i disagi. Se fosse accaduto durante la settimana, in orario lavorativo, avrebbe potuto causare problemi ben più gravi a studenti, professionisti e aziende che si affidano al servizio per archiviare e condividere documenti.

Dubbi e preoccupazioni

L’episodio solleva domande sull’efficacia e l’affidabilità di Piracy Shield, ma anche sulla necessità di trovare un equilibrio tra la lotta alla pirateria e la tutela della libertà di accesso ai servizi online. È fondamentale che i sistemi anti-pirateria siano in grado di distinguere con precisione tra contenuti illegali e piattaforme legittime, al fine di evitare blocchi ingiustificati e garantire agli utenti un’esperienza online sicura e senza interruzioni.

dopo il casino combinato da #PiracyShield , che ha erroneamente bloccato per ore accesso a google drive, etc.



alcuni parlamentari faranno un’interrogazione parlamentare su quello che hanno loro stessi votato, (unanimemente), Governo e opposizione. Come sul “ corno letame”. — Marco Bentivogli (@BentivogliMarco) October 20, 2024

Come funziona il Piracy Shield

Privacy Shield è un sistema anti-pirateria che blocca l’accesso ai siti web che trasmettono illegalmente eventi sportivi in diretta. Funziona grazie alla collaborazione tra i titolari dei diritti televisivi, l’Agcom e gli Internet Service Provider (ISP). In pratica, le emittenti segnalano all’Agcom i siti pirata, che a sua volta li inserisce in una “lista nera” e la invia agli ISP. Questi ultimi sono obbligati a bloccare l’accesso a tali siti entro 30 minuti, impedendo agli utenti di visualizzare i contenuti illegali.

Privacy Shield agisce come un filtro a livello di DNS, impedendo la traduzione del nome di dominio del sito pirata in un indirizzo IP numerico, rendendolo di fatto irraggiungibile. Questo sistema permette di intervenire rapidamente contro la pirateria online, limitando i danni economici per i titolari dei diritti. Tuttavia, non è esente da criticità. Come dimostrato dal recente blocco di Google Drive, il sistema può commettere errori e bloccare siti legittimi. Inoltre, è efficace solo contro i siti web e non può contrastare altre forme di pirateria.

Infine, alcuni lo considerano uno strumento di censura che potrebbe limitare la libertà di accesso alle informazioni. Insomma, si tratta di uno strumento utile nella lotta alla pirateria online ma che deve essere utilizzato con cautela e nel rispetto dei diritti degli utenti.

