Pioviggine sulle coste tirreniche, nubi sparse altrove (video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull'Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano.

AL NORD

Al mattino nubi basse su coste e pianure con deboli piogge sulla Liguria, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, salvo deboli piovaschi in Liguria e locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1600-1800 metri di quota.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi con locali piogge sulla Toscana, maggiori aperture sulle Marche. Al pomeriggio tempo per lo più stabile con nuvolosità alternata a schiarite. In serata nuvolosità in aumento sul versante tirrenico con possibili piogge locali sulla Toscana, sereno o poco nuvoloso sul versante adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile ma con velature in transito e molti disturbi da nuvolosità bassa su coste e pianure. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità alternata a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molti disturbi da nuvolosità bassa, possibili locali pioviggini sulle coste tirreniche.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola, massime stabili o in lieve calo al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori e in lieve rialzo al Sud.