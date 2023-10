Piogge su molte regioni italiane il 1° novembre (video)

AL NORD

Sia al mattino che al pomeriggio molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con deboli precipitazioni sulla Liguria e localmente sulle Alpi centro-occidentali, con neve oltre i 1900-2000 metri. In serata nuvolosità alternata a schiarite con tempo per lo più asciutto, salvo dei fenomeni ancora sulla Liguria e tra Alpi centrali e Triveneto. Neve oltre i 2000 metri.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi ma con tempo asciutto. Al pomeriggio piogge in arrivo sulle regioni tirreniche e ancora asciutto altrove. Tra la serata e la notte residue piogge tra Lazio e zone interne dell’Abruzzo, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in estensione anche alle regioni peninsulari e Sicilia settentrionale, nuvoloso ma con tempo asciutto sui settori adriatici. In serata tempo instabile con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulla Sardegna e Sicilia meridionale.

Temperature in generale diminuzione su tutta l’Italia sia nei valori minimi che in quelli massimi.