Peggiora il tempo sull’Italia, con piogge e temporali che tra sabato e domenica bagneranno un po’ tutto lo stivale. Neve in montagna.

Al Nord

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse specie al Nord-Ovest, con neve sulle Alpi oltre i 600 metri e in Appennino oltre i 900-1200 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni generalmente deboli e quota neve in lieve rialzo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con precipitazioni sparse; nevicate sulle Alpi centro-occidentali dai 900 metri.

Al Centro

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1800 metri; più asciutti i versanti Adriatici. Al pomeriggio ancora piogge tra Toscana e Umbria, asciutto altrove con cieli nuvolosi. In serata ancora fenomeni sul versante tirrenico con temporali sulle coste, in estensione sui restanti settori nella notte.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino molte nuvole su tutti i settori, pioviggini sulle regioni ioniche. Al pomeriggio piogge e temporali in arrivo anche sulla Sicilia orientale. In serata instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni. Nessuna variazione attesa nelle ore notturne.

Temperature

Minime e massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.

Tendenza per il ponte dell’Immacolata dell’8 dicembre