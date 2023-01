clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Al Nord

Al mattino deboli fenomeni tra Piemonte e Appennino settentrionale con neve oltre i 500-800 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio residui fenomeni sugli stessi settori, asciutto altrove con ampie schiarite. In serata tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro

Al mattino deboli precipitazioni in Abruzzo con neve oltre i 900 metri, più asciutto altrove con ampie schiarite sul versante tirrenico. Al pomeriggio fenomeni da isolati a sparsi sulle regioni adriatiche con neve oltre i 900-1000 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata non sono attese variazioni, con quota neve in lieve calo.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino nuvolosità irregolare in transito al Sud con piogge su Isole Maggiori, regioni ioniche e Molise, con neve oltre i 1000-1200 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle stesse regioni, con temporali sulla Puglia. In serata insiste il maltempo con neve oltre i 900-1200 metri, più asciutto sulla Campania.

Temperature

Minime in lieve rialzo al Centro-Sud e sulla Sicilia, stabili o in lieve calo al Nord e sulla Sardegna; massime in generale diminuzione.