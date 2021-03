Piogge al Centro Sud e neve sui rilievi a quote basse (Video)

Il tempo è peggiorato sul gran parte del Paese, tranne le regioni settentrionali: domani ancora alto il rischio di piogge sulle tirreniche e neve anche sotto i 1000 metri in Appennino.

Previsioni del tempo per martedì 9 marzo

Al Nord

Tempo parzialmente sulle regioni settentrionali: al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio ampi spazi di sereno sulle pianure e deboli nevicate sulle Alpi di confine. In serata residui fenomeni nevosi sulle Alpi centro-orientali dai 700-800 metri, migliora in nottata.

Al Centro

Maltempo con acquazzoni al mattino su Lazio e Abruzzo, coperto altrove con deboli precipitazioni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di instabilità sui medesimi settori. In serata fenomeni in attenuazione e neve fin sui 800-700 metri di quota in Appennino nelle ore notturne.

Al Sud e sulle Isole

Condizioni meteo instabili specie sui settori peninsulari: al mattino piogge deboli su Campania, Molise, Gargano e Sardegna; altrove poco o irregolarmente nuvoloso. Al pomeriggio non sono attese variazioni con piogge anche in Basilicata. In serata fenomeni intensi su Campania e Molise, neve fino a 1000 metri.

Temperature

In calo nei valori minimi sui versanti Tirrenici, in aumento su quelli Adriatici e al nord; massime generalmente stazionarie.

Situazione generale

La seconda settimana di marzo inizia con condizioni di meteo instabili o perturbate nel nostro paese: una saccatura atlantica alimentata da aria più fredda proveniente dai quadranti orientali, agisce sul Mediterraneo centrale portando un peggioramento specie al Centro-Sud.

Per tutta la giornata odierna il maltempo insisterà sulle regioni del Centro, ma piogge sparse sono attese anche su Campania, Molise, Basilicata e Isole Maggiori. Più ai margini il nord Italia con tempo stabile.

Tendenza

Perturbazione in atto anche nella giornata di domani sulle medesime regioni centro-meridionali d’Italia; ultime note d’instabilità per la giornata di mercoledì solo al Sud Italia.

Nel fine settimana le condizioni del tempo dovrebbero migliorare grazie all’anticiclone delle Azzorre che si sta spostando verso il Mediterraneo.