Pina Picierno: “Campo largo e Pd scivolati verso populismo con la pochette di Conte”

(Adnkronos) – “Ho l’impressione che il campo largo, eppure il Pd, siano scivolati purtroppo sempre di più verso il populismo con la pochette di Giuseppe Conte. Lo dico con dispiacere perché è la ragione per la quale io ho lasciato quella casa politica che ho contribuito a fondare: mi auguro che il Pd ritrovi la funzione che pure ha avuto in passato e che purtroppo ha smarrito”. Così Pina Picierno, vicepresidente del parlamento europeo, a margine della presentazione a Milano del movimento Europeisti.eu.

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