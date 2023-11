In un annuncio molto atteso, Humane, un’azienda fondata da ex dipendenti di Apple Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, ha presentato ufficialmente l’AI PIN, un dispositivo indossabile che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale con il sogno di soppiantare lo smartphone. Dopo mesi di speculazioni, il mondo può finalmente vedere questo gadget innovativo, che promette di rimodellare il modo in cui ci connettiamo con la tecnologia e gli uni con gli altri.

Cosa è PIN AI

Del tutto simile a una semplice spilla, il PIN AI si appunta ai vestiti, appunto come una spilla, e offre agli utenti un modo diverso per accedere a un’ampia gamma di servizi tramite comandi vocali, gesti tattili o un proiettore laser.

Le caratteristiche dell’AI PIN



Al centro del PIN AI si trovano un processore Snapdragon, una fotocamera ultra-wide, sensori di profondità e un altoparlante. Questa potente combinazione di componenti hardware consente al dispositivo di eseguire una moltitudine di attività. Ciò che distingue l’AI PIN è la sua batteria interna, che offre la flessibilità di una rapida sostituzione attraverso una fonte di alimentazione esterna collegata magneticamente. Ciò garantisce che gli utenti possano mantenere operativo il proprio dispositivo senza scomodi tempi di inattività.

Posizionato come “il nuovo modo di connettersi al mondo”, l’AI PIN ha obiettivi ambiziosi: sostituire gli smartphone tradizionali e offrire agli utenti un modo più coinvolgente e naturale di interagire con la tecnologia. Questo rivoluzionario dispositivo indossabile consente agli utenti di rimanere connessi senza fare affidamento su schermi o tastiere, offrendo un’esperienza più fluida e incentrata sull’uomo.

Un dispositivo multifunzionale

Una delle caratteristiche distintive del PIN AI è la sua capacità di gestire chiamate, messaggi e notifiche direttamente sul PIN stesso. Gli utenti possono rispondere facilmente agli avvisi tramite comandi vocali o tattili, eliminando la necessità di estrarre un telefono o di affidarsi ad altri dispositivi ingombranti. Inoltre, il PIN AI estende le sue funzionalità al controllo della musica, consentendo agli utenti di selezionare brani, gestire playlist e regolare facilmente le impostazioni del volume.