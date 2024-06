Generative AI Insights è la rubrica curata da Recomb, il think tank dedicato all’esplorazione dell’impatto e del potenziale dell’AI generativa in vari aspetti della vita umana. Recomb studia l’AI generativa da tutte le angolazioni: professionale, etica, tecnica, legale, economica, ambientale, sociale, educativa e culturale. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Generative AI Insights su Key4biz clicca qui. .

Il team dietro Rabbitude, un progetto di ingegneria inversa comunitario per il Rabbit R1, ha rivelato di aver trovato un problema di sicurezza nel codice dell’azienda che lascia le informazioni sensibili degli utenti accessibili a chiunque. In un aggiornamento pubblicato sul sito di Rabbitude, il team ha dichiarato di aver avuto accesso alla base di codice di Rabbit il 16 maggio, scoprendo “diverse chiavi API hardcoded critiche”. Queste chiavi permettono a chiunque di leggere tutte le risposte che il dispositivo AI R1 ha mai fornito, comprese quelle contenenti informazioni personali degli utenti.

Inoltre, potrebbero essere utilizzate per bloccare i dispositivi R1, alterare le risposte dell’R1 e sostituire la voce del dispositivo. Le chiavi API trovate autenticano l’accesso degli utenti ai servizi di text-to-speech di ElevenLabs, al sistema speech-to-text di Azure, a Yelp per le recensioni e a Google Maps per le ricerche di localizzazione sul dispositivo AI R1. In un tweet, un membro di Rabbitude ha affermato che l’azienda era a conoscenza del problema da un mese ma “non ha fatto nulla per risolverlo”.

Dopo la pubblicazione, Rabbit ha revocato la chiave API di ElevenLabs, causando temporanei malfunzionamenti ai dispositivi R1. In una dichiarazione inviata a Engadget, Rabbit ha affermato di essere stata informata di una “presunta violazione dei dati” solo il 25 giugno, e che il suo team di sicurezza ha immediatamente iniziato a indagare. Al momento, Rabbit non è a conoscenza di fughe di dati dei clienti o compromissioni dei propri sistemi, ma fornirà aggiornamenti non appena avrà maggiori dettagli. Il Rabbit R1 è un dispositivo AI standalone progettato da Teenage Engineering per assistere gli utenti in varie attività, come ordinare cibo e cercare informazioni rapide, ma è stato criticato per la scarsa funzionalità dell’AI.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

L’Asia avrà bisogno di molta più energia per supportare la diffusione dell’AI

Secondo un articolo pubblicato da Nikkei Asia, l’adozione diffusa dell’intelligenza artificiale in Asia richiederà un significativo incremento della capacità energetica per supportare i data center. Nei prossimi anni, le aziende che gestiscono questi centri di elaborazione dati prevedono di investire oltre 100 miliardi di dollari per espandere le loro capacità nella regione. Un aspetto cruciale per facilitare questa crescita sarà lo sviluppo di progetti energetici puliti, poiché attualmente molti data center asiatici dipendono principalmente da energia alimentata a gas. Mayank Maheshwari, direttore esecutivo e analista di ricerca sull’energia per l’India e il sud-est asiatico presso Morgan Stanley, sottolinea che la crescita dei data center rappresenta una sfida per gli obiettivi di energia pulita in Asia.

Le iniziative di sostenibilità, come l’uso dell’idrogeno come fonte energetica e la costruzione di centri dati alimentati da energia solare, sono in aumento, ma è necessario un ulteriore impegno per soddisfare la crescente domanda di energia generata dall’espansione dell’AI.

Inoltre, Paesi come Singapore e Giappone stanno adottando strategie specifiche per incrementare la capacità dei loro data center e attrarre investimenti in tecnologie verdi. Tuttavia, la corsa alla costruzione di nuovi data center potrebbe avere un impatto significativo sul consumo energetico e sulle emissioni di carbonio, richiedendo soluzioni innovative e un coordinamento internazionale per mitigare questi effetti.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

Israele costruirà un supercomputer per tenere il passo nella corsa globale all’AI

Il prossimo mese Israele lancerà una gara d’appalto per stabilire il primo supercomputer del paese, con l’obiettivo di mantenere il suo status di leader globale nelle tecnologie di intelligenza artificiale (AI), ha dichiarato Dror Bin, amministratore delegato dell’Autorità per l’Innovazione di Israele. Parlando a una conferenza sull’AI, Bin ha sottolineato che l’AI è stata un vantaggio per il settore tecnologico israeliano, ma potrebbe diventare una minaccia senza azioni adeguate, data la rapida evoluzione della tecnologia. Il governo sta destinando 250 milioni di dollari a un programma nazionale di AI che coinvolge governo, industria e accademia, il 60% dei quali sarà eseguito nel 2024 e completato nel 2027, con possibili ulteriori finanziamenti. Il settore tecnologico rappresenta il 20% del prodotto economico di Israele, e il paese è ampiamente riconosciuto come uno dei maggiori centri tecnologici del mondo.

Bin ha evidenziato che delle 9.000 startup israeliane, oltre 2.200 utilizzano l’AI, e Israele è al terzo posto mondiale per numero di aziende generative di AI, con 73. La costruzione del supercomputer è cruciale per l’addestramento di modelli AI di grandi dimensioni, permettendo a ricercatori e aziende di accedervi a costi inferiori rispetto al mercato.

Attualmente, per addestrare un grande modello, le aziende devono acquistare tempo di utilizzo nel cloud, poiché non ci sono data center locali con una quantità significativa di GPU. Questo supercomputer, disponibile a ricercatori e aziende, è fondamentale per garantire che Israele mantenga la sua posizione di leadership nella corsa globale all’AI.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

