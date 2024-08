30 aziende di AI hanno proposto strumenti ai team elettorali negli Stati Uniti, ma gli elettori sono diffidenti

Più di 30 aziende tecnologiche hanno cercato di vendere strumenti basati su AI alle campagne elettorali statunitensi in vista delle elezioni di novembre 2024, ma la maggior parte delle campagne ha accolto queste offerte con scetticismo. Nonostante l’entusiasmo iniziale per le potenzialità dell’AI, molte campagne hanno rifiutato di adottare questi strumenti a causa della diffidenza degli elettori nei confronti della tecnologia. Tra le tecnologie offerte, ci sono state chiamate vocali personalizzate generate da AI e video di candidati virtuali, ma i test sul campo hanno mostrato risultati deludenti, con molti elettori che hanno riattaccato subito dopo aver sentito una voce generata da AI. Alcune campagne hanno preferito utilizzare l’AI per compiti meno visibili, come l’organizzazione delle liste di email e dei database degli elettori, ma l’adozione diffusa di queste tecnologie rimane limitata. Questo scetticismo riflette una più ampia disillusione nei confronti dell’AI, con campagne elettorali e votanti che sono cauti nell’abbracciare una tecnologia che potrebbe compromettere la fiducia nei processi elettorali.

Il Washington Post utilizza l’AI per analizzare grandi set di dati

Il Washington Post ha introdotto un nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale, chiamato ‘Haystacker’, progettato per aiutare i giornalisti a setacciare e analizzare grandi quantità di dati, inclusi video, foto e testi, al fine di individuare tendenze e modelli rilevanti per la creazione di contenuti giornalistici. Haystacker è stato sviluppato internamente dal team di ingegneri del Post in collaborazione con la redazione e ha richiesto oltre un anno di lavoro. Il primo articolo prodotto con l’ausilio di questo strumento ha analizzato più di 700 spot elettorali legati al tema dell’immigrazione, rilevando che quasi il 20% di essi utilizza immagini obsolete o fuori contesto, spesso associate a narrazioni fuorvianti. Questo strumento, destinato principalmente ai team di giornalismo visivo e di data journalism, può essere applicato a qualsiasi set di dati disponibile attraverso API pubbliche o partnership specifiche. Oltre a facilitare l’analisi di grandi quantità di dati, Haystacker consente anche di riassumere rapidamente contenuti video, come le riunioni del consiglio comunale, riducendo significativamente i tempi di lavoro per i giornalisti. Il Washington Post continua a espandere il suo arsenale di strumenti AI, avendo recentemente introdotto anche un chatbot per rispondere a domande sul clima e un sistema di sintesi automatica degli articoli, con l’obiettivo di potenziare il proprio giornalismo man mano che si avvicinano le elezioni.

Epic Systems sta sviluppando oltre 100 nuove funzionalità AI per medici e pazienti. Ecco cosa sta arrivando

Epic Systems, gigante nel settore dei software per la sanità, ha presentato durante l’evento UGM 2024 una serie di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (AI) che verranno integrate nelle sue piattaforme MyChart e Cosmos. L’azienda sta lavorando su oltre 100 funzionalità AI, molte delle quali ancora in fase di sviluppo iniziale. Tra le novità previste entro la fine del 2024, Epic introdurrà strumenti di AI generativa che assisteranno i medici nella stesura di messaggi, lettere e istruzioni per i pazienti, semplificandole in un linguaggio più comprensibile. Inoltre, l’AI sarà in grado di automatizzare compiti come la predisposizione di ordini per prescrizioni e analisi di laboratorio, oltre a semplificare processi amministrativi come la gestione delle richieste di autorizzazione preventiva e la redazione di lettere di appello contro il rifiuto di copertura assicurativa. Per il 2025, Epic prevede di implementare strumenti che permetteranno ai medici di accedere rapidamente a informazioni rilevanti, come risultati e prescrizioni, mentre rispondono ai messaggi dei pazienti attraverso MyChart. Un’altra innovazione attesa è la capacità dell’AI di calcolare le misure delle ferite attraverso immagini. Inoltre, Epic sta esplorando la possibilità di introdurre un’applicazione per la gestione delle turnazioni del personale medico e di facilitare l’invio diretto delle richieste di rimborso assicurativo tramite il proprio software, potenzialmente rivoluzionando il processo di gestione delle richieste in ambito sanitario.

