Generative AI Insights è la rubrica curata da Recomb, il think tank dedicato all’esplorazione dell’impatto e del potenziale dell’AI generativa in vari aspetti della vita umana. Recomb studia l’AI generativa da tutte le angolazioni: professionale, etica, tecnica, legale, economica, ambientale, sociale, educativa e culturale. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Generative AI Insights su Key4biz clicca qui. .

Elon Musk ha annunciato che il nuovo supercluster AI di Tesla raggiungerà una capacità superiore ai 500 MW, posizionandosi tra i più grandi al mondo. Il CEO ha inoltre rivelato che Tesla sta ottenendo prestazioni record con il suo prossimo chip AI.

Nei mesi precedenti, Tesla ha avuto difficoltà nell’espansione della Gigafactory Texas per ospitare un nuovo supercomputer destinato all’addestramento dell’AI.

Musk ha dichiarato che inizialmente il supercluster raggiungerà i 130 MW di potenza e raffreddamento quest’anno, per poi superare i 500 MW nei prossimi 18 mesi. Tesla utilizzerà sia il proprio hardware AI che quello di Nvidia, oltre ad altri fornitori. Tuttavia, ci sono incertezze sull’utilizzo dei computer HW4 di Tesla per il training dell’AI. Musk aveva accennato che i chip AI di Tesla sono al livello di quelli di Nvidia, ma il mercato sembra scettico, complice le promesse non mantenute riguardo la guida autonoma completa. Perciò, sarà fondamentale che Tesla dimostri miglioramenti significativi con ogni nuovo aggiornamento del Full Self-Driving (FSD).

Questo nuovo supercluster potrebbe essere la chiave per tali progressi, ma rimane poco chiaro cosa stia realmente rallentando gli sviluppi attuali di Tesla nel campo dell’AI.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

Booking lancia l’allarme per le truffe di viaggio abilitate dall’AI

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, Marnie Wilking, Chief Information Security Officer di Booking.com, ha sollevato preoccupazioni riguardo alle truffe online potenziate dall’AI. Secondo Wilking, l’AI generativa ha provocato un aumento esponenziale delle truffe di phishing online, colpendo anche l’industria dell’ospitalità. Nell’ultimo anno e mezzo, gli attacchi di phishing sono aumentati dal 500 al 900% a livello globale.

Questi attacchi mirano a ingannare le vittime per ottenere informazioni sensibili come credenziali di accesso o dettagli finanziari. I siti di viaggio sono bersagli ricchi per i truffatori, poiché i viaggiatori spesso condividono informazioni riservate come i dettagli delle carte di credito o le informazioni personali. Wilking ha sottolineato che, con strumenti AI, i truffatori possono ora operare in più lingue e con una grammatica corretta, sfruttando la natura accogliente dell’industria dell’ospitalità.

Per contrastare queste minacce, Booking.com e altre grandi aziende stanno collaborando strettamente e utilizzando l’AI per rilevare e bloccare le proprietà false sulle loro piattaforme prima che vengano effettuate prenotazioni. Wilking raccomanda l’uso dell’autenticazione a due fattori per migliorare la sicurezza online e avverte di non cliccare su link sospetti, anche se sembrano reali.

Inoltre, si osserva una crescente attività di attori statali, come Russia e Cina, che cercano di causare disordini online o spiare i clienti di hotel frequentati da personalità importanti.

La protezione contro queste minacce richiede un’attenzione continua e l’adozione di misure preventive da parte di utenti e operatori del settore.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

La Silicon Valley intensifica i controlli del personale per la minaccia di spionaggio cinese

Le aziende della Silicon Valley stanno potenziando la verifica della sicurezza del personale e dei potenziali candidati a causa delle crescenti preoccupazioni degli ufficiali statunitensi sulla minaccia dello spionaggio cinese.

Colossi tecnologici come Google e start-up di rilievo come OpenAI hanno intensificato i controlli sul personale, temendo che governi stranieri possano usare lavoratori compromessi per accedere a proprietà intellettuali e dati aziendali. Società di venture capital come Sequoia Capital hanno incoraggiato le loro aziende partecipate a rafforzare i controlli, mentre figure come Alex Karp di Palantir hanno definito lo spionaggio cinese un problema significativo, specialmente per produttori di software aziendali, modelli di linguaggio avanzati e sistemi d’arma. Il potenziamento della sicurezza arriva in un contesto di competizione strategica crescente tra Washington e Pechino, con gli Stati Uniti che impongono controlli all’esportazione per rendere più difficile per la Cina ottenere tecnologie avanzate.

Tuttavia, vi sono preoccupazioni su un possibile aumento della xenofobia nelle aziende tecnologiche statunitensi, data la presenza significativa di lavoratori qualificati di origine asiatica. HR McMaster, ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha affermato che la minaccia delle agenzie di intelligence cinesi è “assolutamente reale e persistente”. Casi di spionaggio cinese risalgono a decenni fa, ma sembrano essere aumentati negli ultimi anni.

Un esempio recente è quello di un ex ingegnere software di Google accusato di aver rubato segreti commerciali di AI mentre collaborava segretamente con due aziende cinesi. Aziende come Tesla, Micron e Motorola hanno subito furti di proprietà intellettuale da parte della Cina negli ultimi cinque anni. Alcune compagnie private, come Strider Technologies, offrono strumenti per prevenire l’infiltrazione di spie nei loro dipendenti e fornitori, utilizzando AI per monitorare le attività di reclutamento straniere.

