Il Consiglio Generale di Assotelecomunicazioni-Asstel nella riunione di oggi ha designato il Dott. Pietro Labriola alla Presidenza dell’Associazione per il biennio 2025-2027. Il Consiglio Generale si riunirà nuovamente il prossimo 29 maggio per denominare la squadra. Il Presidente designato e la sua squadra saranno sottoposti al voto dell’Assemblea dell’Associazione che sarà convocata per il 17 giugno 2025.

Labriola è Amministratore Delegato e Direttore Generale di TIM. Confermato al vertice del Gruppo per il secondo mandato consecutivo, da aprile 2024 è anche componente del Comitato Sostenibilità.

È membro del board di GSMA, l’associazione che riunisce gli operatori di rete mobile di tutto il mondo e del Consiglio Generale di Confindustria dove, da maggio 2024, ha la delega per la Transizione Digitale. È inoltre membro del CdA dell’Istituto Europeo di Oncologia, Vicepresidente di Asstel e rappresentante TIM nel Consiglio Generale di Aspen Institute Italia.

A marzo 2023 è stato insignito dell’Ordem do Rio Branco, onorificenza concessa dal Ministero degli Esteri del governo brasiliano per l’importante ruolo di TIM nel rafforzare il legame tra le due nazioni. Nel 2023 e nel 2024 ha ricevuto da Institutional Investor il premio come Best CEO-Small&Mid Cap, e a dicembre 2023 ha ricevuto il Rio Leaders Award, il principale riconoscimento attribuito da Lide, l’associazione brasiliana che riunisce imprenditori e manager nel Paese sudamericano.

In Brasile ha guidato TIM dal 2015 come Chief Operating Officer e poi dal 2019 come Amministratore Delegato, e ne ha trainato la crescita consolidando il percorso di sviluppo con l’acquisizione di Oi e delle licenze 5G, fornendo un determinante contributo allo sviluppo digitale di un paese tra i più vitali. Nel Gruppo TIM dal 2001, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nell’ambito del Marketing per i segmenti aziende e consumer dei servizi di telefonia fissa e mobile.

Nel 2006, inoltre, è stato nominato Amministratore Delegato di Matrix e nel 2013 ha assunto la responsabilità della funzione Business Transformation.

Prima di approdare nel Gruppo TIM, dal 1996 Labriola ha operato in Infostrada, come direttore business development prima e marketing poi, e precedentemente ha ricoperto incarichi in Boston Consulting Group, Cable&Wireless e France Telecom.Pietro Labriola è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Bari e ha conseguito un Master in Gestione dell’Innovazione e delle Tecnologie presso Tecnopolis, Parco Scientifico Tecnologico di Bari.

