Pierrakakis (Eurogruppo): bilanci Ue stretti, priorità all’efficienza della spesa pubblica

(Adnkronos) – Nei Paesi dell’area euro, gli “spazi di manovra” nei bilanci saranno “sempre più limitati”, dunque sarà fondamentale migliorare “l’efficienza” della spesa pubblica. Lo ha detto il presidente dell’Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis, oggi a Berlino dopo aver visto il ministro delle Finanze tedesco, prima dell’Eurogruppo che si riunirà venerdì a Dublino, prima dell’Ecofin informale.

“Con Lars Klingbeil – ha riferito Pierrakakis – abbiamo discusso anche delle prossime priorità dell’Eurogruppo: temi che affronteremo questa settimana a Dublino, ma anche nelle future riunioni dell’Eurogruppo nel corso dell’anno. Lo spazio di manovra fiscale sarà sempre più limitato. Le pressioni sulla spesa sono in aumento, in particolare per la difesa e a causa dell’invecchiamento della popolazione e del cambiamento climatico”.

Per questo motivo, ha aggiunto, “il tema del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle finanze pubbliche è di estrema attualità e importanza. Nei prossimi mesi, l’Eurogruppo farà anche il punto sulle sfide e sulle opportunità comuni legate alle finanze pubbliche: spesa, entrate e governance. Continueremo a lavorare per approfondire l’integrazione finanziaria e rimuovere gli ostacoli alle attività economiche e agli investimenti transfrontalieri”, ha concluso.

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