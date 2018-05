Country manager Italia,

Spitch

Da aprile 2018 Piergiorgio Vittori è il Country Manager Italia di Spitch, società di consulenza specializzata in tecnologie vocali e analisi del linguaggio parlato.

Dopo 25 anni di esperienza manageriale presso aziende tecnologiche internazionali, Vittori è entrato in Spitch a fine 2017 in qualità di Global Development Director, con l’incarico di supportare i team locali nelle aree marketing, business development, commerciale, acquisizione e relazione clienti, nonché sviluppo e personalizzazione del prodotto.

Vittori inizia la propria carriera professionale in Ericsson, dividendosi tra Italia, Svizzera e Svezia. In seguito, si appassiona e specializza nel settore delle tecnologie vocali, lavorando prima per Loquendo, società leader italiana, come responsabile vendita North & Latin America, e proseguendo come Strategic Global Alliance Manager in Nuance, in seguito all’acquisizione di Loquendo da parte di quest’ultima nel 2011. Si unisce poi a Verbio, per cui cura l’apertura del mercato in Centro America ed il consolidamento della presenza negli USA.

Si è laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università La Sapienza di Roma.