Pichetto Fratin: “Pnrr ha dimostrato che con regole chiare la Pubblica amministrazione può rispettare i tempi”

(Adnkronos) – “Oggi abbiamo fatto il punto riguardo quanto il Pnrr abbia influito sul comportamento della pubblica amministrazione. Il Pnrr, in tal senso, ci ha dimostrato che la pubblica amministrazione italiana, qualora vi siano anche regole chiare e secche, può rispettare anche i tempi e non dilungarsi”. Lo spiega Gilberto Pichetto Fratin, Ministro per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica, all’evento ‘Le pubbliche amministrazioni tra sovranità europea e Ai: riflessioni sul nuovo contesto sociale ed economico del Paese’, organizzato da Bip. L’incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, decisori pubblici, esperti e protagonisti della trasformazione digitale della Pa per discutere del futuro della pubblica amministrazione, tra Ai, conclusione del Pnrr e l’avvio della nuova programmazione europea 2028-2034.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz