Piccola guida per creare immagini con Midjourney in pochi secondi

Uno degli strumenti di intelligenza artificiale per creare immagini è Midjourney, e iniziando a sperimentare, ci si può rendere conto di quanto possa essere utile per raccogliere idee e per creare copertine e illustrazioni di libri.

Utilizzo Midjourney

Midjourney è sostanzialmente una funzionalità di Discord perciò si può iniziare a utilizzarla registrandovi al seguente sito: https://discord.com/invite/midjourney .

Una volta creato l’account, potete iniziare a creare le vostre immagini nella chat comune che si chiama #newbies. Ciò che vi lascerà sorpresi è che per creare un’immagine, basterà digitare nel campo della chat la dicitura: /imagine e scrivere in inglese le indicazioni per l’immagine che volete creare.

Ecco un esempio:

In questo caso, è stato dato l’input di creare un’immagine con dei libri in mezzo a una tempesta di sabbia, in modo realistico, e questo è stato il risultato:

La piattaforma propone quattro immagini differenti e cliccando sui tasti V si possono ottenere altre versioni dell’immagine che ci interessa di più (1,2,3 o 4) oppure, con i tasti U possiamo ottenere grandezze diverse dell’immagine.

Un’altra prova riguarda la creazione di immagini che riprendono il tema del salone del libro di Torino di quest’anno, “Attraverso lo specchio” , dando il seguente input: ‘a lot of books throw through a mirror, bright color’, molti libri lanciati attraverso uno specchio, colore chiaro.

Ovviamente in questo caso si tratta di brevi frasi che indicano un’idea generale di ciò che si vuole creare, ma aggiungendo più dettagli si può davvero concretizzare l’idea che si ha in mente. Inoltre, potrebbe anche essere utile come forma di brainstorming per stimolare la propria creatività, oltretutto, trattandosi di una chat aperta, si può prendere spunto dagli utenti più esperti per imparare a scrivere nella chat indicazioni più efficaci.

Il piano di utilizzo gratuito dà la possibilità di creare 25 immagini per cui se vi ritenete soddisfatti potete continuare a utilizzare il sito pagando un abbonamento mensile, che differisce in base al piano che si vuole utilizzare.

Per salvare i vostri lavori vi basterà aprire l’immagine nella chat oppure andare su sito https://www.midjourney.com/app/, dove vengono raccolti i vostri lavori.