È online l’Agenda della 5^ edizione di CyberSEC, la Conferenza internazionale promossa ed organizzata da Cybersecurity Italia, il quotidiano dedicato alla cultura cyber del nostro Gruppo editoriale.

L’edizione 2026 “Cybercrime e Cyberwar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune” è in collaborazione con Polizia di Stato, che attraverso il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica è in prima linea sia nel contrasto al cybercrime sia nella protezione delle infrastrutture critiche informatiche nazionali.

La Conferenza si terrà il 4 e 5 marzo 2026 a Roma presso la Scuola Superiore di Polizia.

Gli Speaker confermati

I relatori di CyberSEC2026 vi saranno i rappresentanti istituzionali e i delle aziende più rilevanti della cybersecurity provenienti dall’Italia e dall’estero.

Tra gli speaker confermati:

Matteo Piantedosi , Ministro dell’Interno

, Ministro dell’Interno Adolfo Urso , Ministro delle Imprese e del Made in Italy

, Ministro delle Imprese e del Made in Italy Vittorio Pisani , Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

, Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Rizzi , Direttore Generale, DIS

, Direttore Generale, DIS Henna Virkkunen , Executive Vice-President, Commissione Europea

, Executive Vice-President, Commissione Europea Bruno Frattasi , Direttore Generale, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

, Direttore Generale, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Sandro Sanasi , Comandante, Comando per le Operazioni in Rete

, Comandante, Comando per le Operazioni in Rete Ivano Gabrielli , Direttore del Servizio della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica

, Direttore del Servizio della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica Patrick Touak , Direttore del Comando Cyberspazio del Ministero dell’Interno francese (ComCyberMI)

, Direttore del Comando Cyberspazio del Ministero dell’Interno francese (ComCyberMI) Mario Nobile , Direttore Generale, Agenzia per l’Italia Digitale

, Direttore Generale, Agenzia per l’Italia Digitale Nunzia Ciardi , Vice Direttrice Generale, ACN

, Vice Direttrice Generale, ACN Paolo Aceto , Gen. D. Comandante, III Reparto, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

, Gen. D. Comandante, III Reparto, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Luca Tagliaretti , Executive Director, ECCC

, Executive Director, ECCC Alessandro De Pedys , Direttore Generale per le Questioni Cibernetiche, MAECI

, Direttore Generale per le Questioni Cibernetiche, MAECI Mario Viola, Direttore della Scuola Superiore di Polizia

Sono stati invitati:

Antonio Tajani , Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Giuseppe Conte , Presidente M5S

, Presidente M5S Elly Schlein , Segretario PD

, Segretario PD Matteo Renzi , Presidente Italia Viva

, Presidente Italia Viva Carlo Calenda, Segretario Azione

“Siamo orgogliosi della collaborazione con Polizia di Stato”, ha commentato Luigi Garofalo, direttore responsabile di Cybersecurity Italia, “è un riconoscimento per CyberSEC, che si posiziona sempre di più nel nostro Paese come il principale momento di confronto sulla cybersicurezza tra tutti gli stakeholder rilevanti sia istituzionali sia aziendali per proporre, in modo collaborativo, come affrontare e vincere le sfide del Cybercrime e della Cyberwar nell’attuale contesto geopolitico. Il Cyberspazio non può più essere trattato solo come silos, perché è uno dei domìni della guerra ibrida, combattuta quotidianamente. Dal nostro punto di vista la Cybersicurezza è Sicurezza Nazionale”.

CyberSEC2026: plenaria e Sessioni Tematiche

La Plenaria e le Sessioni Tematiche si svolgeranno nell’Aula Parisi e nell’Aula De Gasperi della Scuola Superiore di Polizia.

L’evento onsite e online

La Conferenza si svolgerà in presenza, con un selezionato pubblico top level su invito dell’organizzazione e dei partner e sarà trasmessa anche in live streaming.

Per maggiori informazioni

vai su cybersecitalia.events/cybersec2026/

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz